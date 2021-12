НПО опубликовали доклады о правах человека за 2021 год

Неправительственные организации — Ассоциация молодых юристов, Центр социальной справедливости и Демократическая инициатива Грузии — опубликовали доклады о правах человека за 2021 год, в которых, среди прочего, освещаются предполагаемые нарушения на выборах, насильственная акция 5 июля, усилия правительства в борьбе против Ковид-19, назначения в судебной системе и вопросы предполгаемой слежки со стороны Службы государственной безопасности.

Выборы в органы местного самоуправления

Все три НПО в опубликованных 10 декабря своих докладах сосредоточили внимание на предполагаемых нарушениях на выборах в местные органы самоуправления 2021 года, как непосредственно в день выборов, так и в предвыборный и послевыборный периоды.

По заявлению Ассоциации молодых юристов, «напряженная обстановка», возникшая в день выборов, повлияла на поведение избирателей, а в некоторых случаях помешала свободному осуществлению избирательного права. В то же время организация считает, что насилие перед выборами, политически мотивированные словесные и физические стычки «создали негативный фон и углубили существующую политическую поляризацию».

По заявлению Центра социальной справедливости, «антагонизм и враждебная риторика», а также недостатки на выборах в органы самоуправления способствовали политической «поляризации» и «радикализации».

В то же время развитие событий после возвращения бывшего президента Михаила Саакашвили еще больше способствовало радикализации ситуации, углубило поляризованную обстановку, на фоне которой «влияние небольших политических партий и электоральных фигур еще более ослабло».

По оценке Демократической инициативе Грузии, ряд «серьезных» нарушений, выявленных в период выборов, «поставили под сомнение существование справедливой, свободной и равноправной среды для выборов и подорвали доверие к окончательным результатам».

Насилие 5 июля и свобода собраний

Все три НПО также акцентировали внимание на насильственной акции против «Марша достоинства» ЛГБТ+ сообщества 5 июля и насилии в отношении журналистов, в результате которого пострадали до 50 журналистов.

По заявлению АМЮГ, «государство не приняло эффективных мер в ответ на случаи насилия и не предотвратило их. В результате «Тбилиси Прайд» был вынужден отменить запланированное мероприятие, а ЛГБТКИ лица были фактически лишены возможности пользоваться своей свободой собраний».

По заявлению Центра социальной справедливости, расследование дела носит «фрагментарный характер», и «явно не видно политической воли власти наложить правовую ответственность на организаторов насильственного собрания». На этом фоне неправительственная организация возлагает на власти страны ответственность за создание ультраправой группой интернет-телевидения «Альт-Инфо» и политической партии, а также за вхождение в политическое поле страны «резко антидемократических» сил.

В контексте свободы собраний НПО также подвергли критике поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым, ужесточаются санкции за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. По заявлению Демократической инициативы Грузии, власть применяет ужесточенные правила для «репрессий» против гражданских активистов.

Пандемия Ковид-19 и социальные вопросы

Ассоциация молодых юристов и Центр социальной справедливости заявили, что ограничения, введенные в связи с пандемией Ковид-19, еще больше ухудшили социальную ситуацию в стране. По заявлению Ассоциации молодых юристов, многие люди потеряли доход после приостановления экономической деятельности из-за ограничений, что «поставило под угрозу надлежащее выполнение ими своих кредитных обязательств».

Обе НПО также подчеркнули забастовки и социальные протесты по всей стране в этом году, во время которых трудоустроенные требовали повышения заработной платы и адекватных условий труда. По данным Центра социальной справедливости, государство не реагировало «быстро» и «адекватно» на такие забастовки и протесты.

По заявлению организации, во время политического кризиса в стране были полностью сняты с повестки дня тревожные человеческие и социальные последствия пандемии; тяжелая социально-экономическая ситуация, усугубляемая беспрецедентными масштабами инфляции; вопросы реформ, направленных на защиту прав человека и равноправия.

Назвав процесс управления пандемией, как «проблемный» со стороны властей, Демократическая инициатива заявила, что политический кризис в стране «оставил без внимания вопрос надлежащего управления Ковид-пандемией, что создало серьезную угрозу для здоровья и экономического благополучия населения».

Суд и предположительно политически мотивированные дела

Ассоциация молодых юристов и Демократическая инициатива Грузии подвергли критике «политизированную» судебную систему и влияние т.н. «клана», влиятельных групп в судебной системе.

Они также подвергли критике назначения, произведенные в судебной системе в этом году, несмотря на призывы международных партнеров. Ассоциация молодых юристов отметила, что т.н. «клан» «на стратегически важные должности назначает приемлемых для него, лояльных к нему судей, что способствует дальнейшему укреплению неформальной иерархии, уже и без того укоренившейся в судебной системе».

«Демократическая инициатива» также заострила внимание на «политически мотивированных» делах, и в качестве примеров назвала дела лидера Единого национального движения Ники Мелия, бывшего министра обороны и основателя телекомпании «Формула» Давида Кезерашвили, а также бывшего президента Михаила Саакашвили.

Служба государственной безопасности

Говоря о предполагаемой утечке файлов из Службы государственной безопасности, Центр социальной справедливости заявил, что это «в очередной раз выявило чрезмерное влияние служб безопасности в политической системе и их проникновение в микросоциальные отношения, что создает тяжелейший опыт социального контроля и недоверия».

В то же время Демократическая инициатива подчеркнула, что у властей «не было должной реакции на случаи нарушения конфиденциальности частной жизни и права на коммуникацию». «Власти также не показывают воли изменить и улучшать существующее законодательство, которое нарушает международные и конституционные стандарты и фактически не защищает права на неприкосновенность частной и семейной жизни, личного пространства и коммуникации от незаконного слежки и такого типа тайной деятельности», — заявила организация.

