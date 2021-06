Суд признал незаконным изъятие детей из семьи из-за бедности

Неправительственная организация «Партнерство за права человека» заявила 15 июня, что Тбилисский городской суд вынес «беспрецедентное» постановление о незаконности разлучения детей с их семьей из-за бедности и помещения их в приемные семьи.

Согласно решению Городского суда, за троих детей, которые 2 года назад Социальная служба незаконно изъяла из семьи, без мер по усилению семьи, и разлучила их с матерью, государство обязано выплатить компенсацию в размере 35 000 лари (за каждого) в качестве морального ущерба.

По заявлению Офиса Совета Европы в Грузии, это первый случай в Грузии, когда иск был подан в упрощенной форме, в виде иска, адаптированного на ребенка, и который позволил детям самим написать иск.

Как пояснили адвокаты из НПО «Партнерства за права человека», «суд непосредственно от детей выслушал, чего касалась проблема, сначала по их иску, а затем в результате опроса на процессе в суде. Решение было принято в наилучших интересах детей».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)