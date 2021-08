Нападавших на журналиста Вахо Санаия, приговоренных к 6 месяцам тюремного заключения, освободят сегодня же

Тбилисский городской суд признал трех человек виновными в нападении на Вахо Санаия, ведущего телеканала «Формула», и приговорил их к лишению свободы на шесть месяцев. Однако с учетом досудебного предварительного заключения срок назначенного им наказания истек сегодня, и они покинут тюрьму сегодня же.

В то же время суд наложил дополнительные по 150 часов общественных работ на двоих из трех задержанных по делу о нападении на журналиста — Сулико Сакеваришвили и Важу Гигаури. В отношении третьего осужденного Георгия Сахелашвили суд ограничился только 6 месяцами лишения свободы.

Сам журналист Вахо Санаия назвал решение суда «позорным» и заявил, что судья несколько раз искусственно откладывал судебное разбирательство, чтобы приговорить обвиняемых к минимальному сроку наказания и освободить их из-под стражи.

«Это ситуация, когда несправедливый суд снова поощряет преступление… Это ведь заразно, заразно для других, что в конечном итоге привело нас к (событиям) 5 июля в стране», — сказал представителям СМИ Вахо Санаия после оглашения приговора.

На вопрос журналиста, собирается ли он обжаловать решение в суде более высокой инстанции, Санаия ответил: «Это одна система, какое это имеет значение, что вы будете обжаловать? Эта единая система и власти отпустили насильников на улицу».

В отличие от Санаия, защитники интересов одного из осужденных Георгия Сахелашвили собираются обжаловать решение суда. По их словам, он «невиновен», что подтвердилось в ходе рассмотрения дела.

«Судья не посмел оправдать его из-за того, что возник такой ажиотаж и фон», — заявил журналистам адвокат Сахелашвили Гела Николаишвили.

Отклики неправительственного сектора

Сегодняшнее решение Городского суда подверглось критике со стороны Коалиции за адвокацию медиа, которая объединяет более десятка местных НПО. Коалиция считает, что «правосудие по делу Вахо Саная не было исполнено должным образом», и добавляет, что «мягкое отношение суда к нападению на журналиста и членов его семьи является еще одной угрозой усиления агрессии против критически настроенных СМИ».

Коалиция сожалеет, что власти не предприняли «соответствующих шагов» для улучшения медиа-среды и что «государство не защищает жизнь и безопасность представителей СМИ».

«Высокопоставленные чиновники правящей партии находятся в режиме политического оппонирования с критическими СМИ. Они отвечают на вопросы журналистов языком ненависти, агрессией и бойкотом и поощряют дальнейшие нападения на СМИ», — заявили в коалиции.

На Вахо Санаия было совершено нападение в ночь с 24 на 25 февраля в Тбилиси, в районе Ваке, когда он ехал домой из аэропорта со своей семьей, включая малолетнего ребенка, но был вынужден остановиться из-за плохой погоды и вызвать службу спасения. Тогда Вахо Саная заявил, что нападавшие подошли к ним после того, как его узнали, что он является ведущим ТВ «Формула». Санаия связал нападение с пропагандой представителей власти против «критических каналов».

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавших на Санаия 25 февраля по обвинению в групповом насилии (126-е). Позже Генеральная прокуратура ужесточила обвинения против всех троих задержанных по статьям угрозы (151) и преследования (156).

