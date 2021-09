Журналисты подтверждают подлинность разговоров со священнослужителями в секретных записях

Несколько грузинских журналистов подтвердили, что опубликованные вчера анонимно секретные записи на самом деле содержат отрывки из их разговоров с представителями духовенства.

Ведущая ток-шоу на канале «Мтавари архи» Эка Квеситадзе 13 сентября написала в Facebook, что секретные записи содержат ее разговор двухлетней давности с епископом Бодбийским Иакобом, который, по словам Квеситадзе, звонил ей, когда был «пьян» и рассказывал о внутренних делах Патриархии ГПЦ.

«Друзья, СГБ знает обо всем, о чем мы пишем друг другу в инбокс в Фейсбуке», — написала Квеситадзе в другом посте, отметив, что в файлах упоминается ее переписка с журналисткой Нинией Какабадзе, в которой она говорит о митрополите Петре Цаава, а также о том, как поздравил ее епископ Мелкиседек с днем рождения.

Руководитель Информационной службы ТВ «Пирвели» Нодар Меладзе подтвердил, что в документах содержится информация о его разговорах, в том числе с епископом Бодбийским Иакобом и митрополитом Ахалкалакским, Кумурдойским и Карийским Николозом Пачуашвили.

«Есть случаи, когда (агенты СГБ) с утра узнавали, над чем работал журналист в тот день», — сказал Меладзе, добавив, что перед тем, как репортаж выходил в эфир, оперативная справка о будущем сюжете подготавливалась до этого.

Редактор издания «Табула» также подтвердил, что его имя несколько раз упоминается в некоторых файлах, в том числе «описан разговор с одним из моих родственников в Грузинской церкви». По его словам, есть справка об одном из священников, который, «по их мнению, передает мне информацию через социальную сеть — мы по телефону также обсуждали это по телефону, и я не уверен, что чат был взломан».

Журналистка телекомпании «Формула» Нино Вардзелашвили подтвердила, что в файлах содержится точная запись телефонного разговора с протоиереем Георгием Звиададзе в феврале 2021 года.

