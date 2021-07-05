Акция против «Марша достоинства» на проспекте Руставели, 5 июля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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МВД призывает активистов «Прайда» воздержаться от публичных шествий

05/07/2021 - 14:25
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Министерство внутренних дел Грузии в заявлении от 5 июля призвало участников «Тбилиси Прайда» «отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве».

В заявлении акцентируется внимание на рисках, которые могут возникнуть из-за масштабов акций, планируемых противостоящими группами на проспекте Руставели.

«Представители МВД неоднократно разъясняли организаторам мероприятия эти риски», — говорится в сообщении МВД.

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05/07/2021 - 14:25
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