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МВД призывает активистов «Прайда» воздержаться от публичных шествий
Министерство внутренних дел Грузии в заявлении от 5 июля призвало участников «Тбилиси Прайда» «отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве».
В заявлении акцентируется внимание на рисках, которые могут возникнуть из-за масштабов акций, планируемых противостоящими группами на проспекте Руставели.
«Представители МВД неоднократно разъясняли организаторам мероприятия эти риски», — говорится в сообщении МВД.
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