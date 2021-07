МВД призывает активистов «Прайда» воздержаться от публичных шествий

Министерство внутренних дел Грузии в заявлении от 5 июля призвало участников «Тбилиси Прайда» «отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве».

В заявлении акцентируется внимание на рисках, которые могут возникнуть из-за масштабов акций, планируемых противостоящими группами на проспекте Руставели.

«Представители МВД неоднократно разъясняли организаторам мероприятия эти риски», — говорится в сообщении МВД.

