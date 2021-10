Ника Мелия говорит об «упраздненных выборах» и «бескомпромиссной борьбе»

Кандидат в мэры Тбилиси от оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия заявил, что выборы в Грузии были «упразднены», потому что основатель Грузинской мечты и бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили «украл» победы «в слишком многих муниципалитетах» и «унес в собственные резиденции».

После того, как Центральная избирательная комиссия объявила предварительные результаты второго тура выборов в органы самоуправления, согласно которым кандидаты Грузинской мечты победили в 19 из 20 муниципалитетов, Мелия пообещал продолжить «бескомпромиссную борьбу».

Отметив, что оппозиционные группы позже представят конкретный план, Мелия призвал своих сторонников подготовиться к «очень интересному, но трудному приключению».

«Борьба будет бескомпромиссной, узких партийных интересов здесь больше не существуют. Коалиционное единство сработало… Наша задача — сделать нашу коалицию еще шире», — сказал Мелия, добавив, что «в этой коалиции должно быть найдено место для всех, кто озабочен тем, что в этой стране выборы больше никогда не состояться в условиях Иванишвили».

По предварительным результатам, кандидаты в мэры от Грузинской мечты побеждают в 19 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляющихся городах — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти. Кандидат от Национального движения побеждает только в муниципалитете Цаленджиха.

