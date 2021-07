«Мтавари архи» обратился в прокуратуру против Теи Цулукиани

Телеканал «Мтавари архи» 22 июля обратился сегодня в Генеральную прокуратуру Грузии с заявлением по факту того, что министр культуры и вице-премьер Грузии Теа Цулукиани отобрала микрофон у журналиста телекомпании Эммы Гогохия.

На брифинге перед зданием прокуратуры генеральный директор «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что действия Цулукиани были, с одной стороны, «грабежом», а с другой — «воспрепятствованием журналистской деятельности». Он также потребовал вернуть микрофон, принадлежащий телекомпании.

По заявлению Гварамия, поведение министра культуры является «очень опасным» действием и «инспирацией очередного нападения на журналистов и поощрением новой волны насилия». По его словам, в последнее время СМИ «подвергаются постоянным атакам».

Инцидент произошел вчера в Сенаки, во время открытия театра, реабилитированного Фондом Карту, который основан миллиардером Бидзиной Иванишвили, учредителем правящей Грузинской мечты.

В видеозаписях СМИ видно, что после того, как Теа Цулукиани отняла микрофон у журналиста, она говорит: «Г-жа Эмма больше не журналист, я журналист». Она также сказала журналистке «Мтавари архи» закончить фразу «Бидзинас гаумар…(джос)» (перевод на русский от редакции Civil.ge – Да здравствует Бидзина).

Позже вице-премьер Цулукиани опубликовала селфи в социальной сети с микрофоном «Мтавари архи» и написала, что телекомпании придется назначить в регион журналиста, который, «когда нападает на своего респондента, был способен на то, чтобы его не так просто обезоружили».

Позже, после завершения официальной части церемонии открытия отреставрированного театра, Цулукиани вышла на сцену и заявила, что вернет микрофон, когда на второй день после местных выборов, 3 октября, «сила, которая все еще борется со своим народом, борется со своей страной и ее будущим, потерпит поражение». О какой силе идет речь, министр культуры не стала уточнять, хотя, скорее всего, она имела в виду оппозиционное Единое национальное движение.

События происходят на фоне того, что правящая команда и Патриархия ГПЦ обвиняют критически настроенные к властям телекомпании в «психологическом насилии». В свою очередь, СМИ обвиняют власти и духовенство в поощрении насилия на почве гомофобии, которое имело место 5 июля в центре Тбилиси и в результате которого по меньшей мере 53 журналиста подверглись нападениям со стороны агрессивных групп.

Комментарий Коалиции за адвокацию СМИ

Коалиция за адвокацию СМИ призвала правоохранительные органы начать расследование по факту незаконного препятствования журналистской деятельности и «присвоения чужого имущества».

Ссылаясь на недавние заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили и Патриархии ГПЦ, коалиция также призвала «всех публичных служащих, в том числе и Патриархию Грузии, прекратить разжигать враждебные настроения среди населения и дискредитацию СМИ».

«Мы призываем власти прекратить поощрять насилие в отношении журналистов, публично дистанцироваться от практики насилия в отношении журналистов и предпринять шаги для создания мирной и безопасной обстановки», — заявила коалиция.

