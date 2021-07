Ираклий Гарибашвили: «Марш достоинства» «нецелесообразен», за ним стоит «радикальная оппозиция»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня перед началом заседания правительства, что нецелесообразно проводить «Марш достоинства», запланированный на проспекте Руставели правозащитной организацией ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд». Премьер-министр также подчеркнул, что за организаторами акции стоит «радикальная оппозиция» во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Глава правительства также отметил, что представители МВД предупредили организаторов марша о рисках и предложили им выбрать альтернативные места. «Я хочу обратиться к ним, чтобы они рассмотрели наш призыв и выбрали другую локацию в качестве альтернативы», — добавил Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что радикальная оппозиция, организующая «Марш», хочет принести в страну «гражданские волнения и хаос». «Я заявляю (об этом) со всей ответственностью», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

«(Этого), конечно, не произойдет, и мы этого не допустим… Как хочет наш народ, наше население, так все и будет в нашей стране», — сказал премьер.

Параллельно с выступлением премьер-министра с заявлением, противники марша достоинства и представители ультраправых и ультраконсервативных группировок, по призыву Грузинской Православной Церкви, уже собрались на главном проспекте столицы.

Директор НПО «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари назвал обвинения со стороны Ираклия Гарибашвили в причастности Михаила Саакашвили к организации «Марша достоинства» «невероятными». Это «позорное и крайне безответственное заявление премьер-министра, которое еще больше усугубляет и без того напряженную ситуацию», — написал Табагари в Twitter.

Продолжение следует…

