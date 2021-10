Международные наблюдатели оценивают второй тур местных выборов

Наблюдатели БДИПЧ/ОБСЕ и Европарламента заявили при оценке второго тура местных выборов, прошедших в Грузии 30 октября, что выборы «были в целом хорошо организованными, но непрерывная поляризация и обострение негативной риторики отрицательно сказались на этом процессе».

Совместная наблюдательная миссия отметила, что день выборов в целом прошел спокойно, хотя «было несколько случаев противостояния между сторонниками партий за пределами избирательных участков».

По заявлению наблюдателей, что процесс голосования и подсчета голосов прошел положительно, несмотря на ряд процедурных недостатков, особенно в процессе подсчета голосов.

В совместном заявлении говорится, что «представители наблюдательных организаций, которые в непрерывном режиме присутствовали на избирательном процессе, действовали в качестве сторонников партий и время от времени препятствовали избирательному процессу, а также группы отдельных людей за пределами некоторых избирательных участков, которые потенциально могли повлиять на избирателей, создавали основания для обеспокоенности».

Что касается подготовки ко второму туру, международные наблюдатели отметили, что кандидаты могли вести кампанию свободно, но «широко распространенные и последовательные утверждения о давлении и запугивании, а также ненадлежащее преимущество, предоставленное нахождением у власти, сохранялось между двумя турами выборов».

Согласно предварительным выводам, кампания носила конкурентный характер и была сосредоточена на национальных вопросах, которые «отодвинули на второй план проблемы местного значения».

«Резкий дисбаланс ресурсов и ненадлежащее преимущество, полученное в результате нахождения у власти, изменили условия игры», — заявили наблюдатели БДИП/ОБСЕ и Европарламента, добавив, что «снизилась прозрачность и подотчетность финансирования избирательной кампании из-за недостаточного контроля».

Что касается медиа-среды, международные наблюдательные миссии отметили, что «частные телеканалы продолжали демонстрировать высокий уровень поляризации и явной предвзятости, что ограничивало избирателю способность делать осознанный выбор».

Заявления руководителей миссий

«Несмотря на то, что выборы были хорошо организованными и прозрачными, в период перед вторым туром был выявлен ряд недостатков, а тон политических дебатов стал все более конфронтационным, вновь звучали с заявления о давлении и запугивании», — заявил глава миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ Альберт Йонсон.

По его словам, цель миссии по наблюдению БДИПЧ — «способствовать демократическому процессу, и в дальнейшем зависит от властей, чтобы они действовали в соответствии с нашими рекомендациями».

Руководитель делегации Европарламента Инессе Вайдере отметила, что «мы в очередной рах стали свидетелями того, что национальная политика и сопутствующая ей агрессия перекрыли вопросы местного значения, что затрудняет получение избирателями глубокого понимания политических вопросов, представленных кандидатами».

По ее словам, «на выборах было всего несколько кандидатов-женщин, и я надеюсь, что в будущем это изменится».

