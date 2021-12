СМИ: Суд освободил под залог троих нападавших на офис «Тбилиси Прайда»

По сообщениям СМИ, Тбилисский городской суд освободил под залог взамен на выплату 5000 лари каждым всех трех человек, обвиняемых в нападении на офис организации «Тбилиси Прайд» во время контракции против «Марша достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества 5 июля этого года.

Для подтверждения информации «Civil Georgia» обратилcя в Городской суд. Ответ из суда станет известен позже.

Сотрудники правоохранительных органов задержали всех троих 8 июля, спустя три дня после насильственной акции, в ходе которой пострадали более 50 журналистов. Следствие обвиняет их в незаконном проникновении в офис организации «Тбилиси Прайд», насилии, погроме, а также повреждении и уничтожении чужого имущества. Прокуратура предъявила им обвинения по статьям 156, 160 и 225 Уголовного кодекса. В случае признания виновным им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

«Формула-ньюс» со ссылкой на юристов «Тбилиси Прайда» пишет, что суд конфисковал паспорта у освобожденных лиц и запретил им приближаться к представителям организации. В то же время они обязаны явиться в полицию один раз в неделю.

Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не выявили организаторов массовых расправ над журналистами 5 июля и никому не предъявили обвинения.

Перед запланированным на 5 июля «Маршем достоинства» ультраправые группы и представители онлайн-телевидения «Альт-инфо» призвали своих сторонников собраться против демонстрации в поддержку ЛГБТ-сообщества. В то же время Православная Церковь также провела службу для прихожан в церкви Кашуэти на проспекте Руставели.

5 июля ситуация обострилась после того, как представители ультраправых группировок, собравшиеся на проспекте Руставели, насильственно разобрали протестные палатки оппозиции перед зданием Парламента.

После этого противники «Марша достоинства» перешли на насилие против журналистов, которые освещали события на месте.

Насильственные группы пошли в атаку на офис организации «Тбилиси Прайд» именно в это время, а также попытались проникнуть в офис движения «Позор», соорганизатора «Марша достоинства». Здесь же был избит оператор телекомпании «Пирвели» Александр Лашкарава, который скончался через 6 дней после расправы над ним. На основании промежуточного заключения судебно-медицинской экспертизы в МВД заявили, что причиной смерти Лашкарава могла быть передозировка наркотиков. Окончательные результаты экспертизы не известны даже спустя 5 месяцев после произошедшего.

Следует отметить, что из-за рисков насилия, а также отсутствия гарантий безопасности со стороны государства «Тбилиси Прайд» отменил марш.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявлял тогда, что было бы неразумно проводить «Марш достоинства» на проспекте Руставели и что за «Тбилиси Прайдом» стояла «радикальная оппозиция».

Всего МВД задержало 27 человек в связи с насилием 5 июля. Суд еще никого из них не наказал.

Следует отметить, что «Альт-инфо», недавно основавшая политическую партию «Консервативное движение», планирует провести в пятницу, 24 декабря, акцию протеста перед офисом народного защитника с требованием освобождения всех задержанных. Об этом заявил один из основателей Консервативного движения Константин Моргошия в видео, размещенном в Facebook 20 декабря.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)