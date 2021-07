Умер избитый ультраправыми группировками оператор телекомпании «Пирвели»

Оператор телекомпании «Пирвели» Александр (Лексо) Лашкарава, которого 5 июля избили представители ультраправых группировок, выступавшие против ЛГБТ-марша «Тбилиси Прайда», был найден мертвым.

Утром 11 июля в МВД сообщило, что расследование по делу Лашкарава начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства. Точная причина смерти пока неизвестна. По сообщению МВД, назначена экспертиза тела.

Оператор телекомпании «Пирвели» был избит представителями ультраправых группировок во время нападения на офис движения «Позор», которое выступало в качестве одного из организаторов «Тбилиси Прайда». Во время нападения на оператора в офисе движения «Позор», расположенного рядом со зданием Парламента, Лашкарашвили исполнял свои профессиональные обязанности в рамках съемочной группы.

По сообщениям СМИ, после нападения Лашкарава получил сотрясение мозга, су него были сломаны лицевые кости и образовались множественные гематомы. Лашкарава также сделали операцию в больнице, после чего он был выписан и продолжил лечение дома.

Журналистка Миранда Багатурия, которая 5 июля работала вместе с Лашкарава в съемочной группе, вспоминала, что «оператор был в луже крови, его безжалостно избивали в течение 20 минут. Меня на перилах лестницы держали 15 человек. Я кричала — не убивайте (оператора), меня щипали, пинали ногами, 20 человек окружили Лексо и его не было видно».

Представители и сторонники гомофобных ультраправых группировок 5 июля нанесли словестные и физические оскорбления по меньшей мере 53 журналистам. Несколько журналистов были госпитализированы. Полиция задержала 19 человек, в том числе 16 за насилие в отношении журналистов и создание препятствий в их профессиональной деятельности.

