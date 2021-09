В СМИ просочились секретные материалы о духовенстве, предположительно принадлежащие СГБ Грузии

Анонимный человек, который утверждает, что является бывшим сотрудником Службы государственной безопасности Грузии, распространил секретные материалы, содержащие информацию, полученную в результате предположительной слежки за священнослужителями.

В тексте, который сопровождают десятки файлов, говорится: «мы слушаем всех, мы собираем информацию о вас, мы собираем компроматы». Некоторые из опубликованных документов являются предположительно докладами и досье, подготовленными для Аналитического департамента Службы госбезопасности.

Документы, которые были опубликованы грузинскими СМИ, касаются предполагаемой бизнес-деятельности священнослужителей, их интимных отношений, сексуальной ориентации и деятельности в прошлом, включая предполагаемую наркозависимость.

Документы имеют разные названия, в том числе «Криминал и наркомания», «Угрозы», «Любовники», «Прелюбодеи», «Положение в протестантских церквях».

Подлинность материалов пока еще остается неподтвержденной. Кто опубликовал материалы, остается неизвестным. «Civil.ge» обратился в Службу госбезопасности за комментарием, который будет добавлен в материал сразу после его получения.

Примерно за месяц до обнародования вышеуказанной информации директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия опубликовал предоставленные анонимным источником предполагаемые рапорты Службы госбезопасности о слежке в отношении священнослужителей, бизнесменов, лидеров НПО и представителей различных ветвей власти.

Отклики

Председатель Грузинской мечты, депутат Ираклий Кобахидзе назвал освещение утечки файлов «связанными с ЕНД телеканалами» «антигосударственным делом», направленным на «дискредитацию Церкви».

Оппозиционные политики Хатуна Гогоришвили из Европейской Грузии и Мамука Хазарадзе из Лело подтвердили аутентичность своих бесед с священнослужителями, которые упомянуты в опубликованных записях. Гогоришвили сказала, что Грузинская мечта оказалась настолько в сложной ситуации, что ей потребовалось «взять за горло Патриархию, что мол, если вы не проявите смекалку и не будете публично поддерживать нас на этих выборах повсюду… мы с вами вот так поступим».

Депутат Мамука Хазарадзе заявил, что просочившиеся документы содержат его «точную» беседу с одним из хорепископов, которая, по его словам, датируется концом 2018 или началом 2019 года.

Народный защитник Нино Ломджария осудила тот факт, что «Служба безопасности имеет возможности и отсутствует эффективный механизм ее контроля, чтобы защитить себя от незаконного вмешательства в нашу частную жизнь».

«Такого не может быть в демократической стране. Это крайне грубое нарушение прав человека, и мы должны отреагировать на это», — сказала она.

Служба государственного инспектора призвала следственный орган своевременно расследовать все предполагаемые случаи скрытого прослушивания и слежки, а также выявить и наказать всех лиц, вовлеченных в процесс незаконного прослушивания и слежки, если аутентичность просочившихся материалов подтвердятся.

Текст обновлен ​​в 21:35.

