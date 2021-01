Грузия в ежегодном докладе Human Rights Watch о правах человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch 13 января опубликовала свой ежегодный доклад о правах человека, в котором рассматривается ситуация с правами человека в более чем 100 странах и территориях по всему миру в 2020 году.

Относительно Грузии в докладе выражается обеспокоенность по нескольким вопросам, в том числе, по ответственности за преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, попыткам ограничения свободы СМИ, неоправданно строгой наркополитике и дискриминации ЛГБТ лиц.

В докладе говорится, что «политическая напряженность в Грузии усилилась после парламентских выборов 31 октября, и правящая партия Грузинская мечта сохранила большинство в Парламенте на фоне обвинений в фальсификации, на что оппозиция ответила бойкотом нового Парламента». Согласно документу, по предварительным оценкам международных наблюдателей, выборы прошли в конкурентной среде, но доверие к ним было подорвано «широко распространенными обвинениями о давлении на избирателей».

В докладе также отмечается, что Парламент «принял столь необходимые изменения в трудовое законодательство, восстановив тем самым ряд трудовых прав».

Правозащитная организация заявляет, что для смягчения «разрушительного воздействия» Ковид-19 на экономику власти Грузии разработали в апреле антикризисный план на 1,5 миллиарда долларов США; За три месяца до октябрьских выборов власти объявило о дополнительных антикризисных мерах в размере 132 миллионов долларов США, но оппозиция и некоторые группы гражданского общества охарактеризовали этот шаг властей как «манипуляции для привлечения избирателей».

Организация также акцентирует внимание на закон, принятый Парламентом, который позволяет правительству ограничивать права без объявления чрезвычайного положения. «По мнению местных правозащитников, наделение власти такими широкими полномочиями без парламентского контроля противоречило Конституции страны», — говорится в докладе.

Отметив, что местные наблюдательные организации назвали октябрьские выборы «наименее демократичными и свободными» из выборов, проведенные за время правления Грузинской мечты, организация акцентирует внимание на нарушениях в день выборов, включая случаи словесного и физического противостояния в отношении журналистов и наблюдателей, многократные нарушения тайны голосования и случаи подкупа избирателей.

В документе также говорится, что против десятков демонстрантов, прибывших 8 ноября к зданию Центральной избирательной комиссии, чтобы опротестовать предполагаемые нарушения на выборах, полиция применила водометы без предварительного предупреждения.

В докладе подчеркивается, что ответственность за преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, остается проблемой, и отмечается, что расследование событий июня 2019 года в значительной степени проходило предвзято.

Оценивая свободу СМИ в Грузии, правозащитная организация заявила, что новое руководство Телевидения Аджарии уволило журналистов, которые протестовали против предполагаемого «вмешательства» нового правления в редакционную политику телеканала. Среди них были ведущая информационной программы Теона Бакуридзе и ведущий ток-шоу Малхаз Рехвиашвили.

Согласно документу, расследование, проводимое Службой государственной безопасности, в связи с репортажем на канале Мтавари архи по факту предполагаемого саботажа, местные правозащитные организации назвали «опасным прецедентом вмешательства в свободу выражения».

Организация также акцентирует внимание на поправки к Закону Грузии об электронных коммуникациях, которые наделяют Комиссию по коммуникациям полномочиями назначать «специального менеджера» для любой компании электронной связи, которая не обеспечит выполнение решений Комиссии.

Организация отмечает, что, несмотря на принятые изменения в трудовом законодательстве, обеспечение надлежащей безопасности и условий труда на рабочем месте остается проблемой на том фоне, когда «с начала 2020 года по конец сентября 2020 года на рабочих местах погибли 22 человека и 110 получили травмы».

Согласно документу, власти «по-прежнему отказываются от правового признания трансгендеров без хирургической операции по смене пола», а экономический кризис, вызванный Ковид-19, усугубил и без того сложную ситуацию для трансгендерных людей. «Чтобы привлечь внимание к отсутствию социальной помощи трансгендерам, 19-летняя трансгендерная женщина попыталась сжечь себя на акции (в апреле)», — говорится в докладе.

Что касается наркополитики, в докладе отмечается, что несмотря на то, что Конституционный суд в июне признал неконституционным задержание лица за хранение небольшого количества наркотика, который не вызывает интоксикации, законодательная реформа, которая способствовала бы внедрению подходов, ориентированных на общественное здравоохранение в отношении потребления наркотиков и коренным образом изменила бы существующую карательную практику, по-прежнему остается нерассмотренной.

