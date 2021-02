Суд избрал Нике Мелия предварительное заключение

Тбилисский городской суд на заседании 17 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры и в качестве меры пресечения для председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия избрал предварительное заключение.

За день до решения суда, 16 февраля, Парламент по запросу прокуратуры снял депутатскую неприкосновенность с Ники Мелия, что позволило следственному органу обратиться в суд с просьбой об аресте Мелия.

Прокуратура подала ходатайство о замене Нике Мелия меру пресечения с залога на арест после того, как Мелия отказался внести дополнительные 40 000 лари в качестве залога за то, что в ноябре прошлого года в знак протеста выбросил браслет электронного мониторинга.

Председателью Национального движения изначально в качестве меры пресечения была избрана выплата залога в размере 30 000 лари, по делу организации и руководства групповым насилием во время антиоккупационной акции протеста 20-21 июня 2019 года. Этот залог он выплатил.

Лидеры оппозиционных партий и сторонники Мелия с самого начала заявляли, что они будут оказывать сопротивление правоохранителям и не допустят задержания председателя ЕНД. Они с утра собрались в офисе Национального движения и в конце дня вместе заслушали решение суда. Оппозиция называет дело политически мотивированным, с чем категорически не согласна Грузинская мечта.

До принятия судом решения 19 НПО выступили с совместным заявлением, в котором призвали суд «подробно обсудить основания и легитимность избрания заключения (для Ники Мелия)». Они также подчеркнули, что «избирательное» правосудие в отношении лидера оппозиции «наносит непоправимый урон демократическому имиджу страны».

Они также заявили, что в то время, когда суд рассматривает вопрос об избрании заключения для Мелия, никто из виновных в несоразмерном наказании акции протеста 20-21 июня не был привлечен к ответственности.

