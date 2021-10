Премьер-министр Грузии: Михаил Саакашвили задержан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге некоторое время назад, что «третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан и переведен в пенитенциарное учреждение».

Ранее члены правящей команды опровергали сообщения о возвращении Саакашвили в Грузию.

Премьер-министр заявил, что власти располагали информацией о маршруте Саакашвили из Украины в Грузию и выбрали подходящее время для его задержания, чтобы обеспечить минимальную задержку операции.

Премьер-министр Грузии не уточнил, когда и где был задержан экс-президент.

В видео, размещенном на своей странице в Facebook после задержания, Саакашвили сказал, что находится в Тбилиси, и отметил, что, вероятно, вскоре будет задержан. Видео предположилеьно было снято до его задержания.

Экс-президент призвал своих сторонников прийти и проголосовать на выборах 2 октября.

Саакашвили, который покинул Грузию в ноябре 2013 года по истечении своего второго президентского срока, разыскивался властями Грузинской мечты по нескольким обвинениям. В 2018 году бывший президент был признан судом виновным по двум разным делам. В частности, он был приговорен к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани. Михаил Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Михаилу Саакашвили также были предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении в телекомпанию «Имеди». Экс-президент отрицает все выдвинутые против него обвинения и считает их политически мотивированными.

Продолжение следует…

