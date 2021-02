Задержан лидер ЕНД Ника Мелия

Утром 23 февраля в результате операции, проведенной в офисе оппозиционной партии «Единое национальное движение», правоохранители задержали председателя партии Нику Мелия в своем рабочем кабинете.

Несколько сотен правоохранителей и спецтехника появились у здания офиса Национального движения на рассвете. В офисе партии, как и на протяжении прошедших дней, в течение всей ночи находились лидеры оппозиции и сторонники Мелия. После появления правоохранителей началась операция по задержанию Мелия.

Правоохранители окружили здание офиса Национального движения со всех сторон и вошли в здание сразу с нескольких сторон, часть сотрудников правоохранительных органов проникла в здание оппозиционной партии с крыши, куда они забрались с помощью специальной пожарной лестницы. После этого полицейские стали выводить из здания собравшихся там людей, что вызвало стычки между полицией и находящимися в здании.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, что правоохранители, войдя в кабинет Ники Мелия, предположительно применили т.н. «перцовый» и после этого задержали председателя Национального движения.

«Это конец режима», – заявил Ника Мелия незадолго до ареста. Он также назвал учредителя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили «предателями» и подчеркнул, что «ни один гражданин Грузии не должен преследоваться в судебном порядке из-за Гаврилова».

МВД Грузии опубликовало заявление, в котором говорится, что представители ведомства предупредили собравшихся не мешать исполнению решения суда и предоставило им «разумное время» для этого. Во время операции правоохранители задержали 21 гражданина по обвинению в неповиновении правоохранителям, в том числе одного из лидеров Единого национального движения Гию Барамидзе.

Первые оценки уже прозвучали со стороны правящей Грузинской мечты. Председатель партии Ираклий Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за проведение «довольно сложной операции». Перечислив уголовные дела против Ники Мелия, председатель Грузинской мечты подчеркнул, что Мелия «задержал себя сам», не заплатив залог.

«Сегодня, в день Красной армии, большевики из партии красных снова выступили против грузинского государства, но было подтверждено, что современные большевики – Михаил Саакашвили, Ника Гварамиа, Гига Бокерия, Никанор Мелия, Нино Бурджанадзе, Нато Чхеидзе и Ираклий Окруашвили – не смогут нанести никакого вреда грузинскому государству», – добавил он.

Народный защитник Нино Ломджария также откликнулась на задержание Ники Мелия, заявив, что «ничего более позорного не могло произойти 23 февраля, спустя 100 лет после потери независимости Грузии и советизации, как погром офис оппозиционной партии и задержание лидера оппозиции». По ее словам, «как во время советской Грузии, это неизбежно приведет отчуждению Грузии от западного мира».

«Мы внимательно следим за развитием событий в Тбилиси. Я призываю как правительство, так и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог, чтобы разрешить текущий политический кризис», – написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Адам Кинзингер, сопредседатель группы дружбы с Грузией в Конгрессе США, заявил, что «очень обеспокоен» этим «погромом», и подчеркнул, что внесение в Палату представителей акта поддержки Грузии – это «автоматический процесс».

«Применили газ и насилие, как когда-то Путин. Режим Иванишвили должен ответить за это!», – заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павильйнис, который назвал задержание Ники Мелия «нападением» на демократию. Литовский депутат посетил Грузию несколько дней назад, чтобы оказать помощь в урегулировании политического кризиса и предотвратить арест лидера оппозиции.

За несколько часов до спецоперации в офисе оппозиционного ЕНД, 22 февраля, Парламент выразил доверие премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительству. Гарибашвили во время своего выступления перед депутатами Парламента вчера заявил, что «деструктивные» силы устраивают «целенаправленный саботаж» против государства. Он также обещал восстановить «конституционный порядок».

Правящая команда выдвинула Ираклия Гарибашвили кандидатом на пост премьер-министра после того, как 18 февраля Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри правящей команды по поводу задержания Ники Мелия.

17 февраля Тбилисский городской суд изменил Нике Мелия меру пресечения с залога на предварительное заключение после того, как он отказался внести дополнительные 40 000 долларов в качестве залога за то, что в ноябре прошлого года в знак протеста выбросил электронный браслет мониторинга. Изначально Нике Мелия избрали выплату залога в размере 30 000 лари, который он заплатил, по делу об организации и руководства группового насилия во время антиоккупационной акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года.

16 февраля Парламент уже во второй раз снял депутатскую неприкосновенность с председателя Национального движения по этому делу.

