Массовое нападение на журналистов со стороны участников контракции противников «Марша достоинства»

По сообщениям СМИ, в центре Тбилиси сегодня гомофобно настроенные граждане, собравшиеся на акции против «Марша достоинства», напали как минимум на 20 журналистов и повредили их оборудование.

По последним данным, нападениям подверглись журналисты телеканалов «Пирвели», «Формула», «Рустави 2», «Имеди», «Общественный вещатель», «Мтавари архи», а также интернет-изданий on.ge, Нетгазети и Табула.

Как сообщает телекомпания «Пирвели», оборудование съемочной группы телеканала уничтожено, а по информации интернет-издания «Табул», журналистку издания Мако Джабуа ударили палкой по голове. В то же время, согласно распространенной информации, еще несколько журналистов получили травмы различной степени тяжести.

По заявлению МВД, в связи с произошедшими случаями расследование уже начато по статье о незаконном создании препятствий в профессиональной деятельности (154) и по статье насилия (126).

«В связи с масштабностью акций, запланированных группами противников (Марша достоинства) на проспекте Руставели», МВД призывает участников «Тбилиси Прайда» «отказаться от проведения марша на открытом, публичном пространстве».

