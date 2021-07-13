Полиция мобилизована на контракции, направленной против «Марша достоинства», 5 июля 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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По заявлению МВД, причиной смерти оператора ТВ «Пирвели» могла стать передозировка наркотиков

13/07/2021 - 10:00
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МВД Грузии заявило 12 июля на основании промежуточного заключения химической экспертизы, в образцах, взятых с тела Александра Лашкарава, оператора телекомпании «Пирвели», избитого 5 июля представителями гомофобных групп, были найдены следы наркотических средств – морфин, кодеин, тетрагидроканабинол, габапентин и моноацетилморфин.

В МВД заявили, что, согласно экспертизе, причиной смерти Лашкарава могла быть передозировка этими препаратами.

Согласно той же информации, для определения непосредственной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, в которой также участвует независимый эксперт, приглашенный семьей умершего.

МВД также опубликовало видеозаписи с камер наблюдения, которые, по утверждению ведомства, подтверждают, что Лашкарава покупал психотропные препараты и одноразовые шприцы в одной из аптек, а в одном из пригородов Тбилиси – приобрел наркотики.

Ранее Александр Геджадзе, независимый эксперт, нанятый телеканалом «Пирвели», заявил, что Лашкарава принимал морфин после хирургической операции для снятия боли от травм в области головы и лица, нанесенных ему во время контракции 5 июля.

Мать Александра Лашкарава, которая выражает недоверие государственной экспертизе, повторила то же самое, сказав, что экспертиза могла обнаружить в теле ее сына морфин. По ее словам, информацию о обезболивающих наркотиках эксперты могут найти в его медицинской истории.

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13/07/2021 - 10:00
10 1 minute read

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