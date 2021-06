Разногласия по поводу детского пансиона в Ниноцминда продолжаются

Разногласия вокруг детского пансиона в Ниноцминда, который находится под кураторством Грузинской Православной Церкви, обострились после того, как народный защитник Грузии на основании информации, полученной из прокуратуры и МВД, заявил, что в 2016-2021 годах было возбуждено четыре уголовных дела по предполагаемым фактам насилия в отношении несовершеннолетних. По имеющимся данным, пострадавшие обратились в правоохранительные органы только после того, как покинули пансион.

Пансионом, в котором проживает около 50 детей, руководит епископ Спиридон, который уже дважды отказывался допускать представителей Службы мониторинга Аппарата омбудсмена в пансион. «Допуск того учреждения в детский дом, который пытается легализовать однополые браки в Грузии, является самым тяжким преступлением… Я не могу передать им детей на растерзание», – заявил епископ Спиридон 17 апреля, через два дня после первого отказа.

Позже, во время проповеди14 мая, он оскорбил народного защитника Нино Ломджария, назвав ее «слепой» и «глухой». «Кого ты должна проверять, сама не понимаешь кто ты, мужчина или женщина», – обратился епископ Спиридон к омбудсмену в ходе своей проповеди.

После первоначального отказа Комитет ООН по правам ребенка призвал власти Грузии обеспечить мониторинг, но 19 мая представителям Аппарата народного защитника снова не позволили войти в пансион. Власти пока не приняли мер, чтобы представители омбудсмена получили допуск в пансион.

Народный защитник Нино Ломджария заявила 2 июня, что последний раз представители Аппарата омбудсмена посетили пансион в 2018 году. И тогда, как отмечает Ломджария, персонал пансиона вынудил их покинуть учреждение после того, как они попытались побеседовать с детьми индивидуально.

По словам народного защитника, с 2017 года учреждение дважды оценивалось Регулирующим агентством и среди выявленных нарушений были вопросы защиты бенефициаров от инфекционных заболеваний, разработки рациона питания и отдыха, а также в комнатах был превышен лимит количества бенефициаров.

Директор Агентства государственной опеки Мери Маглаперидзе заявила 2 июня, что в период с июня 2020 года по апрель 2021 года ее ведомству не позволили провести проверку пансиона и причиной этого были названы регуляции, связанные с Ковид-19. По ее же словам, с тех пор дверь заведения для них была открыта.

Она вспомнила, что из четырех уголовных дел два были возбуждены по обращениям агентства. Она также пояснила, что дело касалось насилия в отношении двух несовершеннолетних со стороны других воспитанников учреждения, а не со стороны персонала.

Ответ ГПЦ

Грузинская Православная Церковь сегодня опубликовала краткое заявление, в котором призвала Министерство внутренних дел обнародовать детали продолжающегося расследования, чтобы «ничего не было бы скрыто ни от кого и не имели место различные спекуляции».

Ранее митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили прокомментировал этот вопрос в интервью телеканалу «Рустави-2».

По его словам, епископ Спиридон может иметь свои аргументы относительно того, почему отказывают представителям народного защитника в допуске в пансион. Он также отметил, что суд решит, имел ли епископ право отказать в мониторинге.

Митрополит Николоз также отметил, что народный защитник представил предполагаемые инциденты как доказанные факты, до окончания расследования и принятия судом решения. По его словам, он попытается помочь Нино Ломджария попасть в учреждение только в том случае, если «я буду уверен, что у нее не имеются уже написанные нарушения, которые пока еще не видела собственными глазами».

Комментарии политиков

Вице-спикер Парламента Арчил Талаквадзе заявил 3 июня, что народный защитник правомочен входить в любое учреждение, где содержатся несовершеннолетние. Он выразил надежду, что вопрос будет решен путем коммуникации с Патриархией Грузии. «Я убежден, что Патриархии нечего скрывать», – добавил он.

Представитель Единого национального движения Хатия Деканоидзе обвинила власти в безразличии и призвала премьер-министра Ираклия Гарибашвили, прокуратуру и соответствующие органы принять надлежащие меры для предотвращения возможного насилия в отношении несовершеннолетних.

Лидер движения «Пора» Элене Хоштария объявила сегодня вечером акцию у здания прокуратуры. По ее словам, что люди должны проводить акции каждый день, пока дети не будут освобождены из «плена».

«То, что происходит в Ниноцминда, это лишь верхушка айсберга», – заявил лидер партии Гирчи – больше свободы Зураб Джапаридзе. По его словам, «проблема в Патриархии, которая в руках ее нынешнего руководителя сформировалась, как полностью закрытый институт с политической властью и представляет собой главный бастион России в Грузии, препятствующий развитию страны».

