Суд увеличил размер залога Нике Мелия на 40 тысяч лари и запретил ему выезжать из страны

Тбилисский городской суд на заседании 3 ноября частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Нике Мелия, представителю Единого национального движения, на 40 000 лари до 70 000 лари и запретил ему пересекать границу без разрешения правоохранительного ведомства. Прокуратура ходатайствовала об избрании залога в размере 100 000 лари.

Следственное ведомство обратилось в Городской суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения сегодня после того, как Ника Мелия на акции протеста у здания Парламента в Тбилиси 1 ноября публично снял браслет электронного мониторинга и выбросил.

Прокурор по делу Михаил Садрадзе заявил СМИ, что необходимость изменения меры пресечения вызвана поведением обвиняемого. По его словам, поскольку Мелия умышленно «снял и избавился» от браслета электронного мониторинга, на повестку дня было поставлено применение «более строгой» меры.

Адвокат Ники Мелия Георгий Кондахишвили заявил журналистам, что в ходатайстве прокуратуры «лишено логики и юридического обоснования».

У Ники Мелия есть 50 дней на внесение залога. По словам адвоката, Мелия не планирует вносить сумму. Выступая перед СМИ сегодня утром, Ника Мелия также сказал, что больше не собирается носить браслет.

Следственное ведомство обвиняет Нику Мелия в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акции протеста перед зданием Парламента 20-21 июня 2019 года. 25 июня 2019 года прокуратура обратилась в Парламент с ходатайством дать согласие на использование заключения под стражей в качестве меры пресечения в отношении Мелия. На следующий день Парламент приостановил депутатский иммунитет Мелия. 27 июня Городской суд освободил депутата из зала суда под залог в 30 000 лари, но наложил ряд ограничений.

2 июля 2019 года Апелляционный суд Тбилиси оставил в силе меру пресечения Нике Мелия, избранную Городским судом, и обязал прокуратуру провести электронный мониторинг передвижения Мелия, в связи с чем ему прикрепили специальный электронный браслет.

