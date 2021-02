20 активистов оппозиции были задержаны во время противостояния у Парламента

Обновление: полиция задержала еще 5 участников акции протеста, в том числе троих членов партии «Лело за Грузию» — Сабу Буадзе, Ираклия Куправа и Тазо Датунашвили.

Полиция задержала 20 активистов оппозиции во время физических стычек между активистами оппозиции и правоохранителями у здания Парламента Грузии 19 февраля.

В Министерстве внутренних дел «Civil Georgia» подтвердили, что активисты были задержаны по статье 173 Кодекса административных правонарушений, которая касается неповиновения сотрудникам правоохранительных органов. По сообщениям СМИ, активисты хотели перенести установленную на задней стороне здания Парламента палатку на передний периметр здания, но полиция не позволила им сделать это, за чем и последовала конфронтация.

Народный защитник Грузии откликнулся произошедшее у здания Парламента противостояние и пояснил, что размещение временных конструкций защищено свободой собраний и лишение этой возможности «неоправданно». Он также добавил, что полиция обязана воздерживаться от «искусственного обострения ситуации» во время собрания.

Напряженность в столице обострилась после того, как суд в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для председателя оппозиционной партии Единое национальное движение Ники Мелия за неуплату дополнительного залога по делу, связанному с антиоккупационной акцией протеста 20-21 июня 2019 года. Лидеры и сторонники оппозиционных партий мобилизованы в офисе Национального движения и заявляют, что не позволят правоохранителям задержать Нику Мелия.

Из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу о задержании Ники Мелия 18 февраля заявил о своей отставке с должности премьер-министра Георгий Гахария. На его место Грузинская мечта выдвинула исполняющего обязанности министра обороны и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который придерживается жесткой линии в отношении Национального движения и оппозиции в целом.

