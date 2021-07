Премьер о «Марше Достоинства»: «95% населения против пропагандистского марша»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике активистов, которые хотели провести «Марш достоинства», и заявил, что «когда 95% нашего населения против демонстративного пропагандистского марша или парада, мы все должны подчиняться ему».

Гарибашвили также отметил, что «это мнение подавляющего большинства нашего населения», и добавил, что «я знаю один парад, это парад нашей армии».

Говоря о «Марше достоинства», который был запланирован на 5 июля который пришлось отменить из-за насильственной контракции и отсутствия гарантий безопасности со стороны правоохранительных органов, премьер-министр отметил, что движение «Позор», которое было одним из организаторов марша, управляется бывшим президентом Михаилом Саакашвили. По его словам, было запланировано «широкомасштабное гражданское противостояние» для того, чтобы «государство применило силу против собственного народа и граждан».

«Конечно, мы этого избежали, мы заранее оценили эти риски и не допустили этого», — сказал он, добавив, что «проведение этого парада на Руставели было провокационным и недопустимым».

«Повторяю еще раз, то, что произошло, очень плохо и печально, но я хочу напомнить всем, что насилие происходит повсюду и в каждой стране», — заявил он, и сослался на беспорядки, которые имели место в Соединенных Штатах и ​​Франции.

