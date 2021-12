Омбудсмен говорит о «системных нарушениях» в Ниноцминдском детском пансионе

В последнем докладе народного защитника Грузии о правовом положении детей в Ниноцминдском детском пансионе говорится, что учреждение в течение многих лет прибегало к «унижающим, посягающим на достоинство и травмирующим» методам обращения с несовершеннолетними, а также к «действиям, приравненным к пыткам и бесчеловечному обращению».

В отчете представлена ​​информация, полученная в результате собеседования с нынешними и бывшими бенефициарами учреждения, интервью с социальными работниками и представителями пансиона, а также в результате ознакомления с уголовными делами и проверки здания.

Публикации 40-страничного документа омбудсменом весной этого года предшествовало противостояние вокруг детского пансиона в Ниноцминда. Прежнее руководство учреждения не допустило представителей народного защитника в пансион для изучения ситуации. В итоге, усилиями Офиса омбудсмена, после общественного протеста и временной меры Комитета ООН по правам ребенка, а также после ухода епископа Спиридона из учреждения, омбудсмену разрешили посетить детский пансион в июне.

«Системные нарушения» в отношении воспитанников пансиона

В докладе омбудсмена говорится, что «системные нарушения» прав воспитанников Ниноцминдского пансиона очевидны из четырех уголовных дел, три из которых связаны с предполагаемым насилием, а одно — с предполагаемым изнасилованием.

Согласно документу, бенефициары заявили, что в целях наказания сотрудники учреждения лишали их пищи, не давали возможности спать и избивали. При этом они сами ели еду и детей вынуждали смотреть, а также ставили их на колени.

В докладе также говорится, что из-за непроизвольного мочеиспускания в ночное время воспитатель поставил воспитанника в коридор обнаженным, а другой – за того же самое — одел ребенка в рваную одежду.

Детям сливали еду на головы, чтобы наказать их за отказ от еды. В одном случае воспитатель налил ребенку чай на голову, а затем запретил помыться.

Также в наказание один из воспитателей перевязал воспитаннику руки бинтом и оставил его в таком положении на всю ночь.

Согласно документу, один из воспитанников был помещен в психиатрическую лечебницу за матерное ругательство в адрес епископа Спиридона. По словам одного из воспитанников пансиона, воспитанники запрещали плакать во время наказывая.

При этом один из воспитателей заставил ребенка высунуть язык и ударил его по языку гребешком для завивки волос. Другой воспитатель заставил детей лечь на доску кровати и накрыться матрасами.

Согласно документу, одна из форм наказания детей заключалась в том, чтобы часами ставить детей на колени на зернах кукурузы и пшеницы. Их также избивали рейками и линейками.

Кроме того, когда воспитатели смотрели телевизор, они ставили детей на колени и заставляли делать массаж ног.

Подростки боялись рассказать бывшему надзирателю пансиона о сложившейся ситуации, потому что после его отъезда к ним относились хуже.

Согласно докладу, в беседах с бывшими воспитанниками учреждения представители омбудсмена выявили ряд проблемных форм поведения, включая поведение по причинению себе вреда, отсутствие зрительного контакта, ограниченный словарный запас, девиантные реакции и регрессивное поведение.

«Необходима нейропсихологическая оценка всех воспитанников Ниноцминдского пансиона, чтобы установить, как повлияла на когнитивное, эмоциональное и социальное развитие несовершеннолетних проживание в крупной институции. Это будет иметь решающее значение в процессе содействия реабилитации и дальнейшему развитию несовершеннолетних», — говорится в докладе.

«Неэффективные» расследования

По заявлению Аппарата омбудсмена, при изучении материалов дел вокруг пансиона был выявлен ряд нарушений, в том числе «при расследовании не были учтены наилучшие интересы ребенка».

В документе выражены сомнения в отношении непредвзятости проводимых расследований по всем четырем делам.

В докладе также указывается, что следственные действия затягиваются, и в этом направлении годами не было прогресса. Например, расследование одного дела о предполагаемом насилии началось всего через два месяца после обращения ребенка.

В то же время в рамках расследования одного из предполагаемых случаев насилия, которое началось в 2016 году, никаких следственных или процессуальных действий не проводилось, и никто не был допрошен. Кроме того, не были запрошены ни документы, ни информация по делу, ни судебно-медицинская экспертиза детей не была назначена.

Согласно докладу, план деинституционализации не подготовлен до сих пор

Согласно документу, несмотря на то, что государство обязано закрыть и провести деинституционализацию крупных пансионов, оно не представило какого-либо конкретного плана до этого времени.

В докладе говорится, что государство «часто даже не информировано о тех потребностях, которые могут быть у проживающего в пансионе ребенка». «Даже если такие факты будут выявлены, государственные ведомства не смогут своевременно и согласованно принять меры по созданию минимальных гарантий для защиты несовершеннолетних».

По заявлению Офиса омбудсмена, государство до сих пор не смогло вывести всех бенефициаров из такого учреждения. В то же время в документе выражается озабоченность по поводу того, что государство до сих пор не обеспечило вывод детей с ограниченными возможностями из пансиона, несмотря на то, что Тбилисский городской суд обязал государство сделать это в июне этого года.

