АМЮГ о спецоперации в офисе ЕНД и задержании Ники Мелия

Неправительственная организация Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила 24 февраля, что задержание лидера Единого национального движения Ники Мелия полицейскими силами «еще больше усугубило текущую ситуацию» в стране.

По заявлению организации, специальное химическое средство является инструментом для предотвращения «агрессивного сопротивления» и «недопустимо» использовать его во время «пассивного сопротивления», а также в «закрытых пространствах», где нет «адекватной вентиляции или безопасного выхода».

По заявлению АМЮГ, вывоз специальной техники из офиса ЕНД является «следственным действием, строго регулируемым Уголовно-процессуальным кодексом», и «важно, чтобы соответствующие органы разъясняли общественности легитимную цель проведения следственного действия».

Что касается административного задержания граждан в офисе ЕНД, АМЮГ заявила, что «недопустимо» принимать такое решение «для предотвращения мирного протеста» или «удаления лиц из нежелательного места».

Организация также акцентировала внимание на недавние случаи «вмешательства в право на собрания» со стороны правоохранительных органов, и пояснила, что перед зданием Парламента полиция «необоснованно не позволяла протестующим ставить палатки», что является «нарушением закона».

АМЮГ призвала власти Грузии «принять все меры для деэскалации и нормализации политического процесса; предоставить демонстрантам право на мирные собрания и не использовать полицейские силы для предотвращения мирных протестов».

