Обнародована часть заключения экспертизы по делу Лашкарава
Согласно заключению Национального бюро экспертизы им. Левана Самхараули, причиной смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра (Лексо) Лашкарава 11 июля, через несколько дней после нападения гомофобно настроенной группы, явилась «острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, которая развилась в результате интоксикации наркотическим средством героин».
7 января в СМИ была обнародована часть заключения экспертизы после того, как стало известно, что ЮНЕСКО включило Александра Лашкарава в список журналистов, убитых в 2021 году. Этот факт вызвал подозрения у адвокатов Лашкарава.
37-страничный документ от 30 декабря был получен Министерством ВД от Бюро экспертизы предположительно в тот же день, 30 декабря.
- ЮНЕСКО внесла Лексо Лашкарава в список убитых журналистов
- Государственный инспектор: МВД нарушило принцип защиты персональных данных в деле Лашкарава
- Фоторепортаж: В Тбилиси прошли похороны оператора ТВ Пирвели
По заключению, в крови Лашкарава были обнаружены морфин 118 нг/мл, кодеин 18,1 нг/мл и 6-моноацетилморфин 15,1 нг/мл, а в моче морфин 7766,3 нг/мл, кодеин 48,5 нг/мл; 6-моноацетилморфин 1356,8 нг/мл, тетрагидроканнабинол и его метаболит (продукт преобразования в организме) 11-нор-D9-тетрагидроканнабинол-9-карбоновая кислота.
Однако, согласно заключению экспертизы, на трупе Лашкарава отмечались повреждения, полученные при жизни, а именно кровоизлияние в области левого глазного яблока, с множественными переломами и гемосинуситом левого глазного дна (верхнечелюстная кость) медиальной стенки левого глазного яблока, а также гематомы и надрезы на теле.
Согласно заключению, телесные повреждения были нанесены Лашкарава тупым плотным предметом. По данным экспертизы, «повреждения в совокупности носили признаки менее тяжелого повреждения и не имеют причинно-следственной связи с наступившим исходом (смертью)».
Документ экспертизы подписывают Константин Цкитишвили, эксперт Национального бюро экспертизы Самхараули, а также Александр Геджадзе, независимый эксперт, нанятый телекомпанией «Пирвели».
На основании промежуточного заключения химической экспертизы МВД сообщило еще 12 июля, через сутки после смерти Лашкарава, что в образце, взятом из тела оператора телекомпании «Пирвели», были обнаружены следы наркотических средств.
Тогда независимый эксперт Александр Геджадзе сказал, что Лашкарава принимал морфин для облегчения боли, вызванной травмами, полученными в области головы и лица во время нападения на него на акции 5 июля.
Комментарии защитников интересов семьи Лашкарава
Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮШ), которая защищает интересы семьи Лашкарава, заявила 8 января, что следственный орган не предоставлял информацию о заключении экспертизы ни семье, ни адвокату.
По заявлению АМЮГ, доверие семьи к экспертному заключению снижается из-за того, что, несмотря на публичное предложение, Министерство внутренних дел не пригласило международных экспертов из выбранных семьей стран — Великобритании, США или Японии — для участия в процессе.
По заявлению организации, непривлечение международных экспертов к процессу экспертизы, а также неполное распространение заключения экспертизы снижает доверие к процессу расследования.
По мнению организации, поскольку полное заключение адвокату АМЮГ до сих пор не предоставлено, «невозможно оценить, в какой степени и на каком основании исключена причинно-следственная связь между травмами и смертью Лексо (Лашкарава)».
АМЮГ также напомнила, что обвинение по эпизоду избиения Лашкарава предъявлено только шести гражданам, и «несмотря на то, что к насилию были причастны более шести человек, следствие еще не установило их до сегодняшнего дня». «Кроме того, до сих пор никому из организаторов, лидеров и тех, кто публично призывал к насильственным действиям, не предъявлено обвинение», — добавили в организации.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)