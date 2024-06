2024 | Хроника репрессий

В процессе принятия закона об «иностранных агентах» массовые протесты и гражданская активность подорвали контроль правящей команды в части легитимности власти, но не над репрессивным аппаратом государства. Парламент все же принял закон, несмотря на протесты сотен тысяч людей. Грузины громко заявили «Да Европе», и их взгляды явно разделились со взглядами правящей партии. Похоже, что «Грузинская мечта» сейчас пытается сохранить власть посредством репрессий.

Закон об «иностранных агентах» направлен на подавление инакомыслия, и его влияние ощущалось еще до его принятия. Была проведена кампания запугивания противников закона, в том числе политиков, активистов и рядовых граждан. Это включало нападения с применением насилия, звонки с угрозами и оскорбительными посланиями. Правящая партия и правительство поощряли и разжигали ненависть к оппонентам, прямо или косвенно поддерживали многие подобные инциденты или просто закрывали на них глаза.

По мере приближения решающих парламентских выборов, назначенных на 26 октября, политические репрессии становятся неотъемлемой частью предвыборной кампании и политической жизни.

«Civil Georgia» запускает этот блог, чтобы предоставлять вам обновленную информацию о случаях запугивания, насилия и угроз.

7 июня: Нико Манагадзе, активист, представитель «Студенческого движения за свободу» и один из студентов, протестовавших против лекции премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Тбилисском государственном университете, подвергся нападению со стороны нескольких мужчин на улице днем. Он рассказал интернет-изданию «Публика», что только что вышел из университета и ждал, когда загорится зеленый свет на светофоре, когда внезапно почувствовал удар сзади. Затем к нападавшему присоединились еще несколько человек, окружили его и начали избивать. У Манагадзе пошла кровь, и мужчины отпустили его только после того, как в драку вмешались прохожие. Очевидцы сняли видео, на котором можно опознать нападавших.

6 июня: Нино Каландия, активистка и представитель организаций «Талга» и Грузинской ассоциации синдрома Дауна, рассказала, что, придя домой, встретила в подъезде мужчину, который спросил ее: «Когда же ты успокоишься?», затем начал угрожать ей. Каландия активно и громко начала ему противостоять, и ошеломленному мужчине пришлось уйти. Каландия также заявила, что ей поступали звонки с угрозами.

5 июня: Хатуна Беридзе, активистка и глава неправительственной организации «Альтернатива», была задержана и освобождена с под расписку после того, как назвала премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе называла «рабами» и «предателями» на Батумском бульваре.

4 июня: В городе Гори задержан Иосеб Бабаев, гражданский активист и бизнесмен, владелец антиоккупационного «Ресто Бара», который, по данным СМИ, часто отправляет гуманитарную помощь в Украину. Его задержали по статье 236 УК, касающейся незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия. Однако адвокат Бабаева, а также местные жители, протестовавшие против его ареста, утверждают, что полицейские подбросили ему оружие. Адвокат также заявил, что во время задержания Бабаев подвергался физическому и словесному насилию со стороны сотрудников полиции. 6 июня, когда Бабаев предстал перед Горийским городским судом, у него на голове отмечалось несколько физических повреждений. Судья Леван Дарбаидзе признал Иосеба Бабаева невиновным и установил, что расследование проводилось незаконно.

2 июня: Цотне Коберидзе, молодой политик из оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы»» в Тбилиси, подвергся нападению двух неизвестных с применением электрошока у своего дома. Коберидзе оказал сопротивление, а находящиеся рядом люди начали кричать на них, после чего нападавшие убежали, не причинив Коберидзе физического вреда. К Анне Субелиани, гражданской активистке и сопредседателю «Тбилиси Прайда», поступил звонок от незнакомого человека. Этот человек пытался ее обмануть и говорил, что у него есть клубника на сумму 150 лари, которую он должен передать ей. Когда Анна отказалась встретиться с ним, звонивший обругал матом и оскорбил ее.

1 июня: Около 02:30 30-40 агрессивно настроенных лиц совершили погром в центральном офисе оппозиционного «Национального движения». Лидер «Национального движения» Леван Хабеишвили поделился видео разрушенного офиса в Facebook Live. Ночному охраннику пришлось несколько раз выстрелить в воздух, чтобы отпугнуть нападавших. По словам Хабеишвили, «зондеры работали» в координации с полицией и Службой государственной безопасности. МВД начало расследование по статье 187 УКГ, которая касается порчи или уничтожения имущества.

31 мая: Виталий Гугучия, человек, которого можно увидеть в вирусном видео, на котором он объясняет депутату «Грузинской мечты» Виктору Джапаридзе, почему закон об иностранных агентах является «российским законом», стал объектом клеветнической кампании проправительственного телеканала ПосТВ. Съемочная группа ПосТВ прибыла в село Виталия Гугучия в регионе Самегрело, где и находился тот в данный момент. Журналистка ПосТв Натие Беридзе обвинила Гугучия в участии в секретных операциях во время правления Национального движения. Позже встреча Гугучия и оператора ПосТВ переросла в физическое противостояние. Специальная следственная служба начала расследование по статье 154 УК, которая касается воспрепятствования журналистской деятельности.

31 мая: Георгия Ушикишвили, певца, оппонента власти и закона об иностранных агентах, преследовали и оскорбляли во время вождения автомобиля. На следующий день тот же человек написал ему в Facebook, напомнив об инциденте и сказав, что ему «не нравится моя позиция относительно европейской интеграции страны».

31 мая: Нескольким оппозиционным политикам и членам их семей продолжали звонить с угрозами. Среди них были Тина Бокучава и Ани Цитлидзе из «Национального движения», мать Аны Бучукури из партии «За Грузию», мать Таты Хундадзе из партии «Дроа» и несколько членов партии «Гирчи – больше свободы». Тамар Белкания, заместитель мэра Цаленджиха, рассказала, что ее сыну также поступил звонок с угрозами.

31 мая: Депутат от партии «Грузинская мечта» Дмитрий (Дито) Самхарадзе публично заявил, что он и его сторонники стоят за кампанией запугивания оппонентов властей и представителей гражданского общества. На видео, которое он разместил в Facebook, видно, как мужчина оставляет оскорбительные, непристойные граффити на стенах офисов протестующих. Самхарадзе пишет: «На некачественный буллинг, начатый неофашистами, агентами без Родины, вчера был дан ответ!».

Самхарадзе также опубликовал список предполагаемых целей, среди которых неправительственные организации: Ассоциация молодых юристов Грузии, «Тбилиси Прайд», «Сапари», движение «Набиджи», движение «Позор», «Страж суда», «Мтис амбеби», Студия Монитор, движение «Талга», Фонд гражданского общества (Фонд Сороса), Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность – Батуми, Зеленый сектор – Батуми, а также оппозиционные партии: «Лело за Грузию», «Гирчи – больше свободы», «Гирчи – Дроа», «Лело за Грузию – молодежная», «Национальное движение» – Центральный офис, Ахали – Гварамия, Мелия, «ЕНД» – Батуми, «Лело» – Батуми и «Ахали» – Батуми.

Заявление депутата Дито Самхарадзе о репрессиях открыто поддержали депутат от «Силы народа» Гурам Мачарашвили, депутат от «Грузинской мечты» Давид Качарава и соучредитель проправительственного телевидения ПостТВ и телеведущий Шалва Рамишвили, которые, в свою очередь, поддержали и анонсировали дальнейшие репрессии.

31 мая: Возобновилась кампания организованного запугивания оппозиционных политиков, СМИ, организаций гражданского общества и противников закона об иностранных агентах.

28 мая: Парламент преодолел вето президента на закон об «иностранных агентах» и окончательно принял его.

28 мая: Начальник Департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиад Харазишвили, он же «Хареба», 28 мая признался в избиении мирных протестующих на демонстрациях против закона об «иностранных агентах» и заявил, что у него есть специальные «списки» «кого должен избивать спецназ». «Я не бью молодых людей, я бью негодяев… У нас есть список, скоро покажу, отойди, не снимай меня», – заявил Харазишвили съемочной группе телекомпании «Пирвели».

27 мая: Юридический комитет Парламента проголосовал за преодоление президентского вето на закон об иностранных агентах.

18 мая: Президент Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об «иностранных агентах».

15 мая: Полиция задержала Георгия Окмелашвили, главу агентства «Лимони», по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов. По заявлению МВД, Окмелашвили «применил физическое насилие» к сотрудникам полиции на митинге, прошедшем возле здания Парламента 13 мая. Перед задержанием его дом и агентство были обысканы полицией. По сообщениям в соцсетях, как минимум четыре других агентства — AdFlex, H0lymotors, Ogilvy и Betterfly — были внезапно подвергнуты проверке аудитом.

14 мая: Несколько человек были задержаны и избиты во время демонстрации у здания Парламента во время третьего и окончательного чтения закона об «иностранных агентах». Среди них был Давид Кацарава, лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве», который регулярно патрулирует линию оккупации и освещает ситуацию на месте. Кацарава спокойно стоял на проспекте Руставели, когда его похитили и жестоко избили спецназовцы. Позже он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Среди задержанных оказался и помилованный президентом Лазаре Григориадиси.

14 мая: Парламент принял закон «Об иностранных агентах» в третьем и окончательном чтении 84 голосами против 30.

13 мая: Юридический комитет Парламента одобрил закон об иностранных агентах в третьем чтении.

11 мая: избит 73-летний отец гражданской активистки, сопредседателя «Тбилиси Прайда» Анны Субелиани. Писатель, один из организаторов протестов против закона об иностранных агентах Рати Амаглобели рассказал, что несколько человек устроили на него засаду возле его дома и подъезд разрисовали надписями и плакатами.

10-11 мая: Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи – больше свободы», трижды попадал в засаду: дважды посреди ночи у своего дома и один раз днем у офиса партии; Во всех трех случаях он успешно смог уцелеть от нападавших. Во втором случае Джапаридзе, бывший депутат Парламента и легально имеющий оружие, произвел предупредительный выстрел, в результате чего люди в масках скрылись на автомобиле.

10 мая: Мужчина был жестоко избит полицейскими в своем автомобиле в присутствии его жены. Инцидент произошел на улице Леонидзе в Тбилиси. Инцидент произошел, когда мужчина ехал по центральной улице Тбилиси и ему пришлось остановить автомобиль, когда на него ехал двигавшийся навстречу полицейский автобус по улице с односторонним движением. По словам очевидцев происшествия, когда мужчина предположительно отказался уступить дорогу автобусу, из него вышли несколько полицейских и напали на него, в ходе чего безжалостно били кулаками по голове. Служба специальных расследований начала расследование по подпункту «б» части третьей статьи 333 УКГ, которая касается превышения должностных полномочий с применением силы или оружия.

9 мая: Два оппозиционных политика, Борис (Челе) Куруа из партии «Гирчи – больше свободы» и Нодар Чачанидзе из партии «Ахали», подверглись нападению и физическому насилию со стороны группы агрессивных лиц. На них обоих напали у их домов, когда они возвращались после участия в ток-шоу на телеканале «Формула».

9 мая: Уча Абашидзе, военный эксперт, блоггер и активист, выступающий против законопроекта об «иностранных агентах», был задержан полицией по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов после обыска в его доме. Полиция не позволила никому войти в квартиру, в том числе адвокату Учи Абашидзе и членам семьи. То, как проводился обыск, заставило многих людей опасаться, что ему подбросят оружие. Спустя несколько дней Уче Абашидзе и его жене Мариам Иашвили, задержанным 11 мая, были предъявлены обвинения по статье 157 «Прима» и статье 236, которая подразумевает незаконное приобретение и хранение тайны частной жизни, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

9 мая: Организованная кампания запугивания противников закона об «иностранных агентах» приобрела новое измерение после того, как на офисах и домах представителей гражданского общества, СМИ и оппозиционных политиков появились оскорбительные и клеветнические плакаты и граффити, называющие их «агентами», «врагами страны» и их называли «наемниками Национального движения». Этот процесс продолжился 10 и 11 мая.

9 мая: Георгий Ониани из оппозиционной партии «Ахали» рассказал телеканалу «Формула», что после того, как он и его жена поздно вечером вышли из дома, чтобы навестить в больнице Дмитрия Чиковани, которого в тот же день избили неизвестные, находившиеся в засаде у их дома лица подошли к его квартире, где находился его 14-летний сын, неизвестные стучали в дверь, ругались матом и позже ушли. Он также заявил, что ему и членам его семьи в течение двух дней поступали телефонные звонки с оскорблениями.

8 мая: Дмитрий Чиковани от «Национального движения», Лаша Гвинианидзе, активист и один из организаторов марша байкеров, и Гия Джапаридзе, бывший кадровый дипломат, профессор Университета Грузии, научный сотрудник Центра Чавчавадзе и брат лидера партии «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе подверглись нападению со стороны сторонников властей. Они напали на него и избили. После нападения на Лашу Гвиниашвили он рассказал телекомпании «Формула», что перед нападением на его телефон поступил странный звонок, по которому, по его мнению, злоумышленники могли определить его местонахождение. Он также отметил, что его 72-летнему отцу ранее также позвонили и предупредили, чтобы его сын остановился. В тот же день диджей Гио Шенгелия, противник закона об иностранных агентах, подвергся физическому нападению со стороны двух мужчин, когда выходил из клуба.

8 мая: Коба Пипиашвили, напавший 5 мая на Ладо Апхазава и ее сына, освобожден под залог в 4000 лари. Пипаишвили также запретили приближаться к Ладо Апхазава и сопровождающему его лицу и иметь какую-либо коммуникаци.. Прежде чем нападавшего отпустили под залог, прокуратура предъявила ему обвинение по части «в» статьи 126 (насилие в отношении двух лиц) Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

8 мая: Спикер Парламента Шалва Папуашвили объявил, что Политический совет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, в которой «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим незаконным действиям, угрозам и шантажу или публично оправдывает подобные действия».

С 7 мая: сотням гражданских активистов, оппозиционных политиков, участников протеста против закона об иностранных агентах, а также членов их семей звонят с иностранных и грузинских номеров телефонов, а после ответа они подвергаются словесным оскорблениям и запугиваниям.

7 мая: Гиорги Клидиашвили, исполнительный директор Института развития свободы информации (IDFI), подвергся словесному и физическому нападению во время разговора с журналистами. Клидиашвили давал интервью оппозиционной телекомпании «Формула» после того, как покинул посольство Швеции после встречи со шведским министром международного сотрудничества. На видео злоумышленник, лицо и автомобиль которого можно опознать, проходит мимо людей, стоящих возле посольства Швеции, и ругается на них. Возвращаясь из ближайшего магазина, он вступил в словесную, а затем и физическую стычку со съемочной группой телекомпании «Формула» и Клидиашвили.

5 мая: Ладо Апхазава, учитель в регионе Гуриа, лауреат национальной педагогической премии, и его сын подверглись нападению и физическому насилию со стороны нескольких мужчин возле их дома в Ланчхути. Апхазава утверждает, что на него напали за то, что она публично раскритиковал законопроект об «иностранных агентах» и участвовал в протестах.

1 мая: Парламент принял законопроект об иностранных агентах во втором чтении 83 голосами против 23.

1 мая: На акции протеста в ночь с 30 апреля на 1 мая против законопроекта об «иностранных агентах» полиция жестоко избила председателя «Единого национального движения», депутата Левана Хабеишвили. На лице у него множественные синяки и ранения, а также травмы глаз и носа. Вспоминая свой арест, Хабеишвили рассказал, что ему сказали, что у него «длинный язык» и он «постоянно критикует власть». Спустя почти месяц после инцидента прокуратура официально признала Хабеишвили пострадавшим.

29 апреля: Юридический комитет одобрил во втором чтении закона об иностранных агентах.

17 апреля: По сообщениям, во время освещения акции протеста против закона об иностранных агентах у здания Парламента журналисты интернет-СМИ – Александр Кешелашвили из «Публика», Георгий Бадридзе из «Табула» и Георгий Басхаджаури из «Априли» были преследованы и избиты полицией.

Материал будет обновляться…

