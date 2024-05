Председатель оппозиционного ЕНД Леван Хабеишвитли был жестоко избит полицией на акции против закона об «иноагентах»

Во время акции протеста против законопроекта об «иностранных агентах», проходившей в ночь с 30 апреля на 1 мая, полиция жестоко избила председателя оппозиционной парти «Единое национальное движение», депутата Парламента Левана Хабеишвили. На лице у него множественные кровоподтеки и раны, а также травмы области глаза и носа. Вскоре после инцидента Хабеишвили выложил видео в соцсети и заявил, что «борьба с путинистами должна продолжаться».

После инцидента, когда Хабеишвили доставили в больницу, его адвокат в прямом эфире оппозиционной телекомпании «Мтавари» заявил, что полиция не позволила ему посетить своего подзащитного.

На следующий день, когда Парламент продолжил второе чтение спорного законопроекта об «иноагентах», Хабеишвили прибыл в Парламент на инвалидной коляске, несмотря на строгую рекомендацию врачей оставаться в больнице.

В начале пленарного заседания Хабеишвили обратился к депутатам и рассказал подробности своего задержания накануне вечером. По его словам, в то время, когда он давал интервью одному из СМИ, он увидел, что спецназовцы забирают молодого человека. По его словам, он пришел к ним и сказал не забирать молодого человека. Именно тогда его задержала полиция. Хабеишвили заявил, что полиция оказывала на него давление, чтобы он сказал, что он «чморик», угрожала избить его, если он не сделает этого, а после того, как он отказался, его избили несколько полицейских. По его словам, его избивали около 10-15 минут.

По словам Хабеишвили, ему сказали, что у него «длинный язык» и что он постоянно критикует власть.

«Это Россия, то, что вы сейчас видите на моем теле, и, к сожалению, многие дети проснулись в таком же виде», — сказал Хабеишвили.

«Возможно, я не смогу видеть одним глазом, но страна увидит через пять месяцев», – заявил депутат и призвал правящее большинство отозвать законопроект.

Правозащитные организации, оценивая протест прошлой ночью, заявили, что сотрудники правоохранительных органов применили непропорциональную силу против мирных протестующих.

В МВД заявили, что на акции протеста, в ходе которой спецназовцы применили слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы, были задержаны 63 человека.

Несмотря на сильное сопротивление, Парламент продолжает обсуждение законопроекта об иноагентах во втором чтении. Позже депутаты проголосуют за законопроект. Сегодня в столице запланирована акция протеста, и на этот раз к противникам законопроекта присоединятся демонстранты из разных регионов страны.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)