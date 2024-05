Глава Парламента Грузии анонсирует создание базы данных оппонентов

На проведенном 8 мая брифинге председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим противоправным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряет такие действия».

Папуашвили заявил, что «государство обязано в соответствии с правовыми принципами противостоять любому насилию и нарушениям закона, которые не имеют ничего общего с мирными протестами, собраниями и выражением мнений». По его словам, «радикальная оппозиция и сформировавшиеся вокруг нее агрессивные молодежные группы действуют в соответствии с инструкциями Акермана и «КАНВАС» по насильственному протесту и регулярно прибегают к насильственным и другим незаконным формам действий, разжигают ненависть, внедряют враждебную риторику».

Председатель Парламента заявил, что «в последние недели общественность стала свидетелем насильственного штурма здания Парламента, нападений на сотрудников правоохранительных органов, ограничения передвижения граждан незаконными методами, а также физического и словесного насилия в отношении недовольных граждан, а также угроз и шантажа, которые они использовали в отношении артистов, спортсменов, политиков и других видных представителей общественности и членов их семей.

Отметив, что «Грузинская мечта» несет «ответственность за защиту законных интересов граждан, сотрудников правоохранительных органов и выдающихся членов общественности», Папуашвили объявил о создании базы данных, которая будет размещена на специальном сайте и будет «публичной и прозрачной» для граждан Грузии. «Против этих лиц будут приняты все меры в рамках Конституции и закона, чтобы нарушения закона, насилие и угрозы не остались без реакции государства или общества», – сказал он.

В заключение Папуашвили заявил, что закон «О прозрачности иностранного влияния» «внесет значительный вклад в обеспечение долгосрочного мира и спокойствия в Грузии и, соответственно, в т.н. деполяризацию, что является одним из главных требований Евросоюза к Грузии».

