Новостной блог: «Да Европе, нет российскому закону» – акции протеста против законопроекта об «иноагентах»

После повторного инициирования правящей «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» улицы Тбилиси охватили массовые акции протеста с лозунгом «Да Европе, нет российскому закону», часть из которых была организована стихийно, без предварительной организации. На акциях можно увидеть большое количество молодежи – школьников, студентов, молодых людей, которые уже несколько дней блокируют проспект Руставели. Грузинская молодежь упорно продолжает свои повседневные акции. Они дали даже торжественную клятву, что будут защищать европейский отбор Грузии.

3 апреля лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы». Решение правящей партии подверглось критике со стороны гражданского общества, оппозиции и международных партнеров страны. Парламент уже принял законопроект в первом чтении.

То, что началось как протест против законопроекта об «иностранных агентах», теперь приобрело более широкий контекст, поскольку демонстранты также протестовали против изменений в Налоговом кодексе и проведения конференции в гостинице «Тифлис Палас», связанной с российской ФСБ.

Вторник, 23 апреля

Массовый протест против законопроекта об «иностранных агентах» продолжается девятый день. В 19:00 граждане всех поколений собрались перед Парламентом Грузии и направились к офису Представительства ЕС в Грузии. По пути участники акции встретили депутата от партии «Сила народа» Давида Качарава и поспорили с ним по поводу законопроекта.

23 апреля, 9-й день акции протеста. «Мы хотим возвращения 20%, а не российского закона», — гласит баннер. 24 апреля, 9-й день протестов. Демонстранты направляют шествием к офису Представительства ЕС в Тбилиси. 24 апреля, 9-й день протестов. Шествие против законопроекта об иностранных агентах. 24 апреля, 9-й день протестов. Демонстранты направляют шествием к офису Представительства ЕС в Тбилиси. 24 апреля, 9-й день протестов. Участники шествия подходят в офису Представительства ЕС в Тбилиси/Источник: Анано Асатиани 24 апреля, 9-й день протестов. Участники шествия подходят в офису Представительства ЕС в Тбилиси/Источник: Анано Асатиани

