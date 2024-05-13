Пресс-спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, Источник: Euractiv.com
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ЕС решительно осуждает нападения на протестующих, политиков, НПО и СМИ

Civil.ge Send an email 13/05/2024 - 21:28
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Пресс-спикер Европейской службы внешних действий Питер Стано «категорически» осудил «акты запугивания, угроз и физического насилия» в отношении демонстрантов, политиков и организаций гражданского общества, протестующих против закона об «иноагентах», заявив, что «это жестокие действия, и эти жестокие действия мы также видели со вчерашнего вечера до сегодняшнего дня».

«То, что мы видели в Грузии в последние несколько дней, с точки зрения реакции правительства, особенно реакции полиции, было насилием», – заявил Стано на пресс-конференции 13 мая.

Он призвал власти Грузии обеспечить соблюдение права граждан на протест, а также расследовать все возможные проступки и нарушения. Стано выразил надежду, что все виновные в подобных действиях будут привлечены к ответственности.

Что касается обращения депутатов Европарламента к верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю о подготовке адресных санкций против тех, кто «отдаляет страну от европейского будущего», Петер Стано заявил, что вопрос санкций решать не Боррелю. «Решение о санкциях принимается государствами-членами, когда они достигают консенсуса, что ничто иное не принесет желаемого результата». Мы еще не дошли до этого. Грузия, в конце концов, является страной-кандидатом», – отметил пресс-спикер, добавив, что несколько стран-членов ЕС «очень четко и громко высказались о том, что они думают о текущей ситуации, особенно о законе об иностранном влиянии и т.н. прозрачности».

«Надеемся, ждем и призываем власти вернуться на европейский путь и выполнить все обязательства, которые они добровольно взяли на себя, когда подали заявку на получение статуса кандидата», – заявил Питер Стано.

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Civil.ge Send an email 13/05/2024 - 21:28
3 1 minute read

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