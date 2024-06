На фоне объявления депутатами ГМ репрессий продолжается кампания запугивания гражданского общества и оппонентов власти

Организованная кампания запугивания оппозиционных политиков, СМИ, организаций гражданского общества и оппонентов закона об «иностранных агентах» возобновилась 31 мая после того, как несколько дней назад Парламент преодолел президентское вето и окончательно принял закон. На этот раз представители «Грузинской мечты» не скрывают своего участия в кампании. Напротив, они открыто объявляют о репрессиях и даже делятся списками потенциальных целей.

Звонки с угрозами

Несколько оппозиционных политиков заявили, что им снова звонили с угрозами. Член Единого национального движения Тина Бокучава рассказала, что ей и десяткам окружающих ее людей, в том числе членам ее семьи, звонили среди ночи. По словам Бокучава, тот факт, что всем членам ее семьи и родственникам звонили с определенных номеров, свидетельствует о причастности государственных структур и о том, что звонившие незаконно получили персональную информацию, что она планирует обжаловать в суде, а также к мобильным операторам и в Службе защиты персональных данных.

То же самое произошло с матерью еще одной представительницы «Национального движения» Ани Цитлидзе, а также с матерью члена партии «За Грузию» Аны Бучукури. Также звонили матери члена оппозиционной партии «Дроа» Таты Хундадзе, при этом неизвестный мужчина обругал матом ее дочь и предупредил, чтобы она была осторожнее с внуком. Звонки с угрозами поступали и членам семей партии «Гирчи – больше свободы».

Тамар Белкания, заместитель мэра Цаленджиха, сообщает, что ее сыну звонили с угрозами, во время чего неизвестная женщина сказала ему, что его «мать – предательница страны».

Повреждение частной собственности

31 мая стены офисов неправительственных организаций, критически настроенных к властям СМИ и оппозиционных партий в очередной раз были покрыты непристойными граффити, в которых людей, работающих там, называли «иностранными агентами».

Перевод: Гелука (руководитель издания «Мтис Амбеби) раб. Мтис Амбеби – рабы-агенты Перевод: Здесь живет агент. Предатель страны (надписи на стене дома активиста) Нецензурная лексика написана на плакате национального героини Грузии Маро Макашвили. Офис партии «Европейская Грузия»

В ночь с 31 мая на 1 июня, около 02:30 ночи, т.н. «титушки» в составе около человек устроили погром офиса «Национального движения». Лидер партии Леван Хабеишвили поделился видео разрушенного офиса в Facebook в прямом эфире. Ночному охраннику пришлось произвести несколько выстрелов в воздух, чтобы отпугнуть нападавших. По словам Хабеишвили, нападавшие мужчины в сговоре с полицией и Службой госбезопасности.

Поврежденный офис ЕНД

Участие пропагандистского телевидения в кампании запугивания

Натия Беридзе, журналист правительственного канала ПосТВ, отправилась со съемочной группой в дом Виталия Гугучия в одном из сел Самегрело. Последний присутствовал на похоронах родственника в селе. Несколькими днями ранее именно с Гугучия встречался депутат от партии «Грузинская мечта» Виктор Джапаридзе. Видео их разговора стало вирусным в социальных сетях. На видео отчетливо видно, как Гугучия объясняет депутату, почему закон об «иностранных агентах» является «российским законом». Гугучия стал объектом интенсивной клеветнической кампании со стороны проправительственных СМИ, которые обвинили его в том, что он действовал по указанию Национального движения. Обвинения повторила и журналистка ПосТВ, что привело к физической стычке между Гугучия и оператором телекомпании.

В Специальной следственной службе сообщили, что расследование уже начато по статье 154 УК Грузии, которая касается воспрепятствования журналистской деятельности.

Анонсирование репрессий

Представители власти открыто анонсировали, что организуют кампанию запугивания. Звиад Харазишвили, начальник департамента по особым поручениям МВД, он же «Хареба», 28 мая признал факт избиения мирных протестующих на демонстрациях против закона об «иностранных агентах» и заявил, что у него есть специальные «списки», «кого должен избивать спецназ. «Я не бью молодых людей, я бью негодяев… У нас есть список, сейчас вам его покажу скоро, отойди, не снимай», – сказал он съемочной группе телекомпании «Пирвели».

Депутат «Грузинской мечты» Дмитрий (Дито) Самхарадзе на своей странице в Facebook опубликовал видео, на котором мужчина оставляет надписи на стенах офисов участников акций протеста. Самхарадзе пишет: «вчера был дан ответ на некачественный буллинг, инициированный неофашистами, агентами без гражданства! И малости вам не позволим сделать свое и не простим, буллингуйте друг друга! Что бы вы ни задумали против нас, мы вернем вам в тысячу раз хуже, больнее и качественнее… Вы очень окрылены, мы знаем ваши личности каждого, ваши хозяева не смогут вас спасти, если вы сделаете что-то плохое любому члену команды «Грузинской мечты!».

Он также опубликовал список предполагаемых целей, среди которых неправительственные организации: Ассоциация молодых юристов Грузии, «Тбилиси Прайд», «Сапари», движение «Набиджи», движение «Позор», «Страж суда», «Мтис амбеби», Студия Монитор, движение «Талга», Фонд гражданского общества (Фонд Сороса), Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность – Батуми, Зеленый сектор – Батуми, а также оппозиционные партии: «Лело за Грузию», «Гирчи – больше свободы», «Гирчи – Дроа», «Лело за Грузию – молодежная», «Национальное движение» – Центральный офис, Ахали – Гварамия, Мелия, «ЕНД» – Батуми, «Лело» – Батуми и «Ахали» – Батуми.

Депутаты «Грузинской мечты» открыто поддержали репрессии. Гурам Мачарашвили из «Силы народа» заявил журналистам: «все те, кто протестует против принятия закона, причастны к буллингу и оскорблениям, предпринимают попытки психологического насилия в отношении тех, кто принял и поддерживает закон, а также их родителей, детей и других членов семьи, должны предстать перед судом по обвинению в шпионаже… они должны представить в суде доказательства, что власти принимали «российский закон», а если они этого не сделают, их следует судить за шпионаж. Кроме того, они должны представить суду информацию о том, кому они служили, за какую сумму и с какими задачами. Я думаю, что после парламентских выборов альтернативы проведению такого суда в прямом эфире нет».

Еще один депутат «Грузинской мечты» Давид Качарава заявил: «я уверен, что эта агрессия не останется без ответа. Вы увидите, что пройдет небольшой период времени, и некоторым из них будет дан такой ответ, что они могут спрятаться в своих дома вообще».

Во время первой волны кампании запугивания председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что Политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим незаконным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряют такие действия».

