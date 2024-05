Более 700 учителей требуют «своевременного и эффективного» расследования нападения на Ладо Апхазава

Более 700 учителей по всей Грузии подписали совместное заявление, в котором выражают солидарность со своим коллегой, лауреатом национальной педагогической премии Ладо Апхазава, осуждают физическое нападение на него 5 мая и призывают правоохранительные органы «своевременно и эффективно» расследовать произошедшее.

В пасхальное воскресенье СМИ сообщили, что Ладо Апхазава и ее сын подверглись нападению и физическому насилию со стороны нескольких мужчин возле их дома в Ланчхути. Апхазава утверждает, что на нее напали за то, что она публично раскритиковал законопроект об «иностранных агентах» и участвовал в протестах. Расследование дела уже началось.

В заявлении, опубликованном 6 мая, учителя заявляют, что насилие в отношении Апхазава является «опасным прецедентом, который поощряет насилие в отношении учителей, имеющих активную гражданскую позицию». По их словам, учитель по своей работе должен быть гражданином с высокой гражданской ответственностью и примером для своих учеников. «Именно такой человек Ладо Апхазава», – говорится в заявлении.

«Мы считаем насилие в отношении любого человека категорически неприемлемым из-за его гражданской или иной позиции. Закрытие глаз на насилие поощряет насилие, и никто не может быть в безопасности в такой среде», – говорится в заявлении.

Это заявление создает важный прецедент, поскольку учителя, наряду с некоторыми другими группами, рассматриваются как сегмент общества, которым «Грузинская мечта» манипулирует, чтобы продемонстрировать поддержку власти, особенно в период выборов. В последнем подобном случае, по имеющимся данным, учителей из разных регионов привезли на автобусах на контракцию «Грузинской мечты» 29 апреля.

