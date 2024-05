АМЮГ комментирует нападение на молодых людей в ТГУ во время лекции премьера Кобахидзе и называет действия полиции ненадлежащими

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) заявила, что 18 мая у Тбилисского государственного университета перед лекцией премьер-министра Ираклия Кобахидзе студенты ждали его, чтобы мирно выразить протест против российского закона. Однако с ними столкнулись заранее организованные группы, которые «нанесли им словесное и физическое оскорбление». АМЮГ заявляет, что мобилизованные заранее полицейские не предприняли никаких действий в отношении преступления, произошедшего на месте. АМЮГ призывает прокуратуру расследовать инцидент.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который в то же время является лектором Юридического факультета ТГУ, по субботам читает лекции во втором корпусе университета. По имеющимся данным, группа студентов планировала акцию протеста против закона об «иностранных агентах» сегодня, когда премьер-министр читал лекцию в университете. По сообщениям, с этими студентами столкнулись заранее организованные агрессивные проправительственные группы, которые подвергли студентов словесному и физическому насилию. Мобилизованная на месте полиция, очевидно, ничего не предприняла. Некоторые полицейские вообще отрицали факт нападения. Премьер-министр Кобахидзе не стал комментировать случившееся с журналистами, когда покидал университет вместе с сотрудниками службы безопасности.

«Реакция ранее мобилизованных полицейских на преступление на месте ограничивалась бездействием или в ненадлежащими действиями, пытаясь развести стороны на месте, в то время как никаких правовых мер против насильников предпринято не было», – говорит АМЮГ.

По заявлению организации, студенты утверждают, что в последние дни им и членам их семей угрожают по телефону, есть попытки запугивания из-за использования ими свободы собраний и выражения, протеста против российского закона, что также «вызывает тревогу».

АМЮГ призывает Прокуратуру Грузии из-за ненадлежащей реакции мобилизованных на месте полицейских начать расследование и «эффективно отреагировать на преследования/насилие в отношении студентов по дискриминационному признаку».

Организация также призывает руководство Тбилисского государственного университета соблюдать право на мирные собрания студентов, принять меры по обеспечению их безопасности и реагировать на нарушения прав студентов в пределах своей компетенции.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)