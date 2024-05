Против участников акций протеста ведется организованная кампания запугивания

С начала протестов против законопроекта об «иностранных агентах» были предприняты многочисленные попытки со стороны неизвестных лиц запугать протестующих, используя такие методы, как угрозы по телефону, избиения и расклеивание плакатов с портретами активистов, лидеров НПО и политиков у подъездов их домов и офисов с надписями «Агент» и «Враг нации». Похоже, подобные действия являются частью хорошо организованной кампании по запугиванию оппонентов «Грузинской мечты». Между тем председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил 8 мая, что Политсовет «Грузинской мечты» принял решение создать базу данных, где «будет собрана информация обо всех лицах, причастных к насилию, другим противоправным действиям, угрозам и шантажу или публично одобряют такие действия».

Поздним вечером 8 мая избили представителя «Национального движения» и члена правления партии Дмитрия Чиковани, одного из активистов текущих акций протеста, один из организаторов байкерского марша Лашу Гвинианидзе и профессора Университета Грузии, научного сотрудника Центра Чавчавадзе Гию Джапаридзе. Все избиения производила группа людей, которые, вероятно, имели информацию о маршруте следования и ждали своих жертв. Ранее был избит также лауреат национальной учительской премии Ладо Апхазава.

За последние два дня многие активисты, представители оппозиции, СМИ и гражданского общества, а также простые граждане, участвовавшие в акциях против закона об «иностранных агентах», стали адресатами оскорбительных телефонных звонков, в ходе которых им и членам их семей угрожали и оскорбляли. Сначала у адресатов спрашивали, читали ли они проект закона об «иностранных агентах», а затем начинали ругаться матом.

Первоначально звонки поступали с иностранных номеров. Позже в социальных сетях писали, что звонки поступали и с грузинских номеров. Звонившие назвали имя и адрес адресата и угрожали его избить.

Также были опубликованы видео и фотографии, на которых видны поврежденные мотоциклы, принадлежащие байкерам, участвовавшим в байкерском шествии.

Утром 9 мая у офисов и домов представителей неправительственных организаций, политиков и СМИ появились постеры с портретами этих людей, где их называют «агентами», «врагами нации», «наемниками Национального движения».

Надпись гласит: «Штаб-квартира агентов» Надпись гласит: «Агенты педиков» Флаеры на окнах офиса EECMD Флаеры на окнах офиса EECMD В надписях на постерах главы EECMD названы «большевиками» и «революционерами» Флаэры подержат оскорбления активистки Наты Перадзе На флаэрах написано: «Наемники Национального движения» Надпись на автомобиле гласит: «Враг страны» Постеры, называющие главу MDF «исполнителем зарубежных заказов» Постеры, называющие главу MDF «исполнителем зарубежных заказов»

