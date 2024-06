Граждане противостоят депутатам Парламента от «Грузинской мечты» после принятия закона об «иноагентах»

После того как 28 мая депутаты Парламента от «Грузинской мечты» проголосовали за преодоление вето президента на закон об «иностранных агентах», а затем проголосовали за окончательное принятие закона, они сталкиваются с гневом граждан, выступающих против закона. Было зафиксировано несколько случаев, когда граждане писали на стенах домов членов Парламента от Грузинской мечты и публично называли их «рабами» и «предателями».

Одна из самых обсуждаемых стычек произошла 29 мая, на следующий день после принятия закона, с участием депутата от Грузинской мечты Виктора Джапаридзе. Джапаридзе ехал на автомобиле вместе с другим депутатом от ГМ, когда молодой человек на улице назвал его «рабом» и показал ему средний палец. Джапаридзе мгновенно разозлился, вышел из автомобиля, ругался на молодого человека, схватив апельсин из ближайшего фруктово-овощной лавки, и погнался за молодым человеком по улице. Брошенный депутатом апельсин не достиг цели, но превратился в своего рода символ и поводом для мемов.

Позже Виктор Джапаридзе пришел в небольшой семейный магазин, где он брал апельсин, чтобы, по его словам, извиниться и заплатить за него. Владельцы магазина, муж и жена, оказались ярыми противниками закона и напомнили Виктору Джапаридзе, что он лишил их детей европейского будущего. Мужчина владелец магазина говорил, что организации, помогающие гражданам Грузии в различных сферах, и их доноры, вложившие миллионы в развитие Грузии, не должны быть называться «агентами», и подчеркнул, что это поведение, характерное для России. Депутат выглядел довольно слабым в аргументации, похоже, у него не было аргументов, чтобы ответить на возражения граждан. Видео стало вирусным в Грузии: оригинальное видео набрало 1,5 миллиона просмотров и привело к появлению множества мемов с изображением апельсина. Тем временем магазин супружеской пары стал очень популярным: многие благодарные граждане заходили в него, чтобы поддержать местный бизнес, и раскупили товары за одну ночь.

Другому депутату парламента от Грузинской мечты Элисо Болквадзе пришлось «терпеть» гнев граждан в парижском аэропорту. Несколько женщин столкнулись с депутатом и спросили ее, почему она ездит в «страну агентов», туда, откуда финансируются «агенты в Грузии», и почему она не едет в Россию, назвав ее «рабыней» и посоветовав «ехать в Москву». Болквадзе очень разозлилась, назвала одну из женщин «идиоткой» и пригрозила вызвать полицию.

Граждане также оставили надписи на стенах домов, где проживают депутаты парламента от «Грузинской мечты». На данный момент надписи есть на стенах домов Дмитрия (Дито) Самхарадзе, Элисо Болквадзе, Анзора Болквадзе. Надписи схожие, чаще всего депутатов называют «рабами» и «предателями».

Перевод: Здесь живет раб Анзора (Болквадзе) Перевод: Здесь живет предатель (раб) Дито Самхарадзе Перевод: Здесь живет раб-предатель (Элисо) Болквадзе Перевод: Здесь живет предатель Дачи Бераия. Вам это не сойдет с рук. Перевод: Здесь живет раб Ресан Концелидзе

Кампания террора против оппонентов закона об «иноагентах» возобновилась

Тем временем после небольшого перерыва возобновилась организованная кампания против участников акций протеста, выступающих против закона об «иностранных агентах». 31 мая граждане вновь стали сообщать о телефонных звонках с угрозами, а стены офисов НПО, настроенных критически к властям СМИ и оппозиционных партий, в том числе «Европейской Грузии», «Дроа», «Гирчи – больше свободы», ЕНД, «Лело», были вновь исписаны нецензурной лексикой и надписями, в которых называют работающих в этих организациях людей «иностранными агентами».

Перевод: Гелука (руководитель издания «Мтис Амбеби) раб. Мтис Амбеби – рабы-агенты Перевод: Здесь живет агент. Предатель страны (надписи на стене дома активиста) Нецензурная лексика написана на плакате национального героини Грузии Маро Макашвили. Офис партии «Европейская Грузия»

С начала протестов против закона об иностранных агентах неустановленные лица неоднократно пытались запугать протестующих, используя такие методы, как телефонные звонки с угрозами для жизни, избиения и расклеивание на входах в дома или офисы плакатов с фотографиями активистов, лидеров НПО и политиков, на которых пишут, что эти лица являются «агентами» и «врагами государства». Эти действия, судя по всему, являются частью хорошо организованной кампании запугивания противников «Грузинской мечты», предположительно с участием государственных структур, и эти действия включает в себя засады и избиения активистов и лидеров оппозиции полицией и, предположительно, проплаченными правительством агрессивными лицами. Кроме того, до 200 участников протестов были вызваны в суды, в основном по административным, но некоторые и по уголовным обвинениям, в связи с их участием в акциях протеста, что было воспринято как преследование и попытка запугать активистов и протестующих.



Тем временем председатель Комитета по евроинтеграции Парламента Грузии, депутат от «Грузинской мечты» Мака Бочоришвили беседовала о противостоянии в интервью Deutsche Welle. Полностью игнорируя вопрос об организованной кампании террора и преследовании граждан, СМИ, НПО и представителей оппозиции, Бочоришвили отметила, что протесты против закона были «довольно агрессивными», добавив, что «нет никакого оправдания насильственным действиям (демонстрантов)», и заявила, что на депутатов от правящей партии оказывается «давление», поскольку люди называют их «рабами и предателями», что, по ее словам, «совершенно ненормально».



