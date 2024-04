Третий день протестов против законопроекта об «иноагентах»: итоги

17 апреля в центре Тбилиси граждане собрались на третий день протестов против законопроекта об «иностранных агентах». После того как Парламент вчера принял законопроект в первом чтении (оппозиция в голосовании не участвовала), представители гражданского общества, активисты и оппозиция призвали граждан прийти к зданию Парламента в 19:00, чтобы выразить протест против «российского закона».

На призыв откликнулись тысячи мирных демонстрантов, потребовав отзыва законопроекта. Держа флаги Грузии, Евросоюза и Украины, протестующие назвали представителей власти «рабами русских». Они держали в руках плакаты с именами 83 депутатов, поддержавших принятие законопроекта в первом чтении.

После того как организаторы протеста осудили законопроект и правящую партию, они дали властям один час на то, чтобы отозвать законопроект.

Как и ожидалось, власти промолчали в ответ на требования протестующих, поэтому часть демонстрантов направилась к зданию Администрации правительства с требованием освобождения протестующих и встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Организаторы призвали участников митинга к спокойствию, как в целом и продолжалась акция.

Между тем, за несколько часов до прибытия участников митинга к Администрации правительства премьер Кобахидзе заявил, что готов обсудить законопроект со всеми, включая иностранных послов и политиков. Однако вчера он не стал выходить к участникам акции протеста.

Премьер-министра, по сообщениям, находился в здании администрации, и его администрацию охраняла полиция. Люди сохраняли спокойствие, хотя распространялась информация о предполагаемых провокациях со стороны правоохранителей. В ходе акции МВД заявило о задержании двух граждан.

Депутат от оппозиции Алеко Элисашвили, напавший на лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время представления законопроекта в Юридическом комитете Парламента, подвергся физическому насилию со стороны полиции и был задержан на несколько часов, как сообщил сам Элисашвили. Во время избиения полицейские сломали ему ребро. У депутата есть травмы лица и на теле. Позже часть протестующих вернулась к зданию Парламента, а часть осталась у Администрации правительства, где пробыла до утра 18 апреля. Утром площади вокруг Парламента и Администрации правительства были пусты, но протест против законопроекта о т.н. «иноагентах» предположительно продолжится. Противодействие законопроекту об иностранных агентах, скорее всего, продолжится, поскольку, несмотря на массовые международные и внутренние протесты, правящая партия планирует принять закон во втором и третьем чтениях.

Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Акция протеста против закона об «иноагентах», 17 апреля, 2024 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)