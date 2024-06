На слушаниях в Конгрессе США прошли слушания по вопросу суверенитета и демократии Грузии

4 июня Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) провела в Конгрессе слушания по вопросу поддержки суверенитета и демократии Грузии. На слушаниях под председательством конгрессмена США Джо Уилсона выступили Иванэ Чхиквадзе, руководитель программы интеграции в ЕС в Фонде гражданского общества и консультант по Грузии в Европейском фонде демократии; Натали Сабанадзе, старший научный сотрудник Chatham House и бывший посол Грузии в ЕС; и Уильям Кортни, старший научный сотрудник RAND Corporation и бывший посол США в Грузии.

Слушания прошли на фоне недавнего принятия в Грузии закона об «иностранных агентах» по российскому образцу и объявления США о введении санкций против тех, кто подрывает демократию в Грузии, а также всестороннего пересмотра всего американо-грузинского сотрудничества, и внесения в Палату представителей Конгресса США закона «MEGOBARI Act» и другого законодательного акта – Georgia People’s Act (GPA) в Сенат США, оба из которых предусматривают введение санкций против грузинских чиновников и пересмотр американо-грузинских отношений.

Вступительное речи

Конгрессмен Джо Уилсон открыл сессию, подчеркнув многолетнее партнерство США и Грузии с момента обретения Грузией независимости. «Наши две страны тесно сотрудничали для разработки глубоких и далеко идущих реформ в Грузии», — сказал Уилсон, отметив: «Соединенные Штаты выделили более шести миллиардов долларов в виде прямой помощи и гораздо больше, чтобы обеспечить возможности и открыть горизонты для грузинского народа».

На этом фоне Уилсон выразил сожаление по поводу того, что эти прочные связи между двумя странами оказались под ударом со стороны правящей партии «Грузинская мечта» и из-за принятия закона об «иностранных агентах». «Этот закон открыто направлен на стигматизацию и подрыв независимого гражданского общества и СМИ страны, а также на подавление возможностей альтернативного мнения», – сказал он, добавив: «Этот закон об «иностранных агентах», похоже, является лишь верхушкой айсберга антидемократического поворота правительства».

Вспоминая недавно организованную кампанию запугивания гражданского общества, оппозиции и критиков властей, он сказал: ««Грузинская мечта» активно поддерживает военного преступника Путина и других авторитарных лидеров, несмотря на то, что Путин оккупирует 20 процентов ее международно признанной территории…». Он также отметил, что «Грузинская мечта» расширяет свои связи с Коммунистической партией Китая, что, по его словам, является «еще одним аспектом ее диктаторского курса».

«Соединенные Штаты не должны допустить, чтобы эта атака на грузинскую демократию и ее евроатлантическое будущее осталась без ответа», – сказал он, приветствуя недавнее объявление Госдепартаментом о визовых ограничениях для тех, кто подрывает демократию в Грузии. «Но мы должны сделать больше, чтобы сдержать свои обещания, данные народу Грузии», – сказал он, приветствуя принятие закона «MEGOBARI Act».

Стив Коэн, член Хельсинкской комиссии, также выступил со вступительным словом. В своем выступлении он отметил, что посредством закона об «иностранных агентах» «Грузинская мечта» добивается контроля со стороны власти во имя прозрачности. «Страна, которая пытается запугивать свои НПО, — это страна, в которой нет демократии», — сказал он.

Выступления

После вступительных слов с докладами выступили Иване Чхиквадзе, Натали Сабанадзе и Уильям Кортни.

Иване Чхиквадзе, менеджер Программы европейской интеграции Фонда гражданского общества, проанализировал откат демократии в Грузии и акцентировал внимание на принятие закона об «иностранных агентах». Он также рассказал о репрессиях, объявленных Бидзиной Иванишвили 29 мая, преследовании оппонентов властей и поддерживаемой государством кампании террора.

По его словам, Грузия сейчас находится на перепутье между Европой и Россией. «Выбор грузинского народа совершенно очевиден: мы выбираем свободу, демократию, верховенство закона и видим будущее Грузии в Евросоюзе и НАТО», – сказал Чхиквадзе, подчеркнув, что власть страны действует против воли грузинского народа. «Приняв закон об «иностранных агентах», «власти Грузии построят стену между Грузией и Западом», – добавил он.

«Закон полностью устранит критические голоса и уничтожит активное гражданское общество, которое создавалось в стране на протяжении многих лет при щедрой поддержке наших друзей и партнеров, в том числе USAID», – сказал Чхиквадзе. По его словам, существует серьезная опасность того, что «(октябрьские парламентские) выборы пройдут без критически настроенных СМИ, независимого гражданского общества и независимых наблюдателей». Он раскритиковал политику «Грузинской мечты» последнего времени и отметил: «правящая партия серьезно подрывает будущее Грузии, усиливая свое враждебное отношение к западным демократическим ценностям и захватывая государственные институты».

«Ставки очень высоки для Грузии, грузинского народа и наших друзей. Это действительно будет упущенная возможность, если западные друзья Грузии не начнут действовать сейчас», — добавил он, призывая к «конкретным шагам».

Натали Сабанадзе, старший научный сотрудник Chatham House и бывший посол Грузии в Евросоюзе, в начале своего доклада приветствовала протест грузинского народа и гражданского общества против закона об «иностранных агентах».

«Демократия в сегодняшней Грузии разрушается руками парламентского большинства», – сказала она, подчеркнув, что «один безответственный человек» меняет давние внешнеполитические приоритеты Грузии. «Власти Грузии заявляют, что закон, который противоречит принципам демократии и прав человека, полезен для нас», – сказала она, говоря о законе об «иностранных агентах», и добавила, что «Грузинская мечта» пытается убедить грузин в том, что закон не отклонит страну от евроатлантического пути. Она также заявила, что этот закон – не единственная проблема, а «симптом» нынешнего политического кризиса.

По ее словам, Грузия является частью тенденции, а не исключением. Она заявила, что многие другие автократические режимы, от России до Венесуэлы, приняли законы, аналогичные законодательству Грузии, тем самым вооружились «легальными инструментами репрессий». Он также говорил о факторе выборов: «они работают над тем, чтобы украсть результаты выборов, но не в день выборов… а за недели и месяцы до них, с помощью систем поощрения и давления». Отметив, что «методы, используемые автократиями, становятся все более изощренными и используются под прикрытием защиты суверенитета и традиционных ценностей», Сабанадзе заявила, что «гражданские протестные движения описываются как цветные революции, которые управляются иностранными руками и местными предателями и манипулируются иностранными правительствами».

Сабанадзе также отметила, что «эта тактика направлена ​​на то, чтобы убедить граждан держаться подальше от политики, обменять свою свободу на порядок, свои права на шанс на благополучие свыкнуться со злоупотреблением властью в обмен на поддержание мира».

«Власть Грузии присоединилась к антилиберальному, антизападному мятежу, возглавляемому Россией. В войне в Украине Россия не только пытается подчинить украинскую нацию и восстановить свое влияние, но также пытается девестернизировать мировой порядок. Украина является главным фронтом, в то время как более мелкие фронты возникли в Грузии и других странах мира», – сказала Сабанадзе, призвав помочь в предотвращении влияния России.

Уильям Кортни, старший научный сотрудник RAND Corporation и бывший посол США в Грузии, подчеркнул долгосрочную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Закон об иностранных агентах, созданный по образцу репрессивного российского закона, вызвал самый крупный общественный протест со времени обретения (Грузией) независимости», – сказал он, добавив, что правящая партия «может злоупотреблять законом для сохранения своей власти».

Говоря об объявленных США визовых ограничениях, бывший посол заявил, что если власть «Грузинской мечты» сфальсифицирует предстоящие парламентские выборы, «отношения ухудшатся». Он также отметил, что, как это произошло в России, власти могут не допустить независимых наблюдателей к участию в выборах и дисквалифицировать кандидатов. Он также отметил, что «Грузинская мечта» может и в других отношениях имитировать Россию и стигаматизировать организации гражданского общества как «нежелательные».

Вопросы

Конгрессмен США Джо Уилсон, сенатор Ричард Блюменталь, член Хельсинкской комиссии Стив Коэн и конгрессмен Виктория Спарц задали вопросы спикерам.

Помощь США Грузии

Отвечая на вопрос конгрессмена США Джо Уилсона о долгосрочной американской помощи грузинскому народу, Иване Чхиквадзе и Натали Сабанадзе подчеркнули гуманитарную, военную помощь и помощь в сфере демократии, а также помощь Грузии в укреплении демократических институтов и гражданского общества. «(Эта помощь) также находится под угрозой», – сказал Чхиквадзе.

Ожидаемое воздействие закона об «иностранных агентах» на гражданское общество

Отвечая на вопрос сенатора США Ричарда Блюменталя о влиянии закона об «иностранных агентах» на организации гражданского общества, бывший посол США отметил, что закон был принят лишь недавно и поэтому, возможно, в настоящее время не окажет серьезного влияния, хотя бывший посол привел в пример опыт России, где инакомыслие было искоренено с 2012 года.

Сабанадзе повторила то же самое и добавила, что кампания запугивания оппонентов власти началась еще до принятия закона. Кроме того, она рассказала о экзистенциальной угрозе, которую закон может представлять для организаций гражданского общества.

Блеф «проевропейскости» Грузинской мечты

На вопрос члена Хельсинкской комиссии Стива Коэна относительно озвученной позиции властей «Грузинской мечты» по евроатлантической интеграции страны, Натали Сабанадзе ответила, что, учитывая, что более 80% населения поддерживает евроатлантическую интеграцию страны для любой политической силы было бы «политическим самоубийством» открыто заявить, что она идет против воли народа. Она назвала «дистопической ситуацией» то, что власть предпринимает шаги по подрыву европейской интеграции, в то же время утверждая, что ее отношение и стремления к западным институтам не изменились. Сабанадзе также заявила, что Иванишвили ставит граждан Грузии перед ложным выбором. Это «выбор между долгосрочной перспективой европейской интеграции и миром, между сиюминутным благополучием и защитой прав человека». «Это сделка с дьяволом», – сказала Сабанадзе, назвав это «блефом».

Состояние Саакашвили

Натали Сабанадзе заявила, что, по ее мнению, состояние Саакашвили улучшается. Она также отметила, что согласно недавнему решению Европейского суда по правам человека, его положение является удовлетворительным.

Что еще могут сделать США?

На вопрос американской конгрессменки Виктории Спарц, какие конкретные шаги США могут предпринять в отношении Грузии, Натали Сабанадзе назвала индивидуальные целенаправленные санкции, включая визовые ограничения против властей и долгосрочное наблюдение за предстоящими выборами. Она также сказала: «война России против Украины позволила автократам всего мира противостоять демократии у себя дома, усилить свою власть и думать, что им это сойдет с рук». Сабанадзе подчеркнула необходимость введения санкций в отношении конкретных лиц и поддержки гражданского общества в Грузии.

Бывший посол США Кортни подчеркнул важность наблюдения за предстоящими выборами и заявил: «октябрьские выборы, если эти выборы будут сфальсифицированы, то в Грузии, как и в Украине, может произойти еще одна цветная революция. Нам действительно нужно следить за этими выборами».

Иванэ Чхиквадзе подчеркнул, что «Грузинской мечте» нельзя позволить фальсифицировать выборы, а также, по его словам, необходимо продолжить поддержку грузинского гражданского общества и политику непризнания оккупированных территорий.

