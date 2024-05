«Репортеры без границ» требуют прозрачного расследования нападений на журналистов

Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» (RSF) откликается на рост числа нападений на журналистов в ходе продолжающихся акций протеста против закона об «иностранных агентах» и призывает власти Грузии расследовать каждый случай «прозрачно» и провалить закон, который, по мнению организации, «подрывает право на свободную информацию».

RSF отмечает, что с 3 апреля, когда правящая партия повторно инициировала законопроект, более 12 журналистов, фамилии которых упомянуты в пресс-релизе, стали жертвами насилия и запугивания. Организация утверждает, что полиция, которая с тех пор была мобилизована в больших количествах во время протестов в Тбилиси, не удержалась от их «жестокого подавления».

RSF сообщает о нескольких случаях нападений на журналистов, в том числе 17 апреля, когда спецназ преследовал и избивал трех журналистов интернет-СМИ и азербайджанского блоггера. RSF упоминает Звиада Харазишвили, начальника Департамента по особым поручениям МВД, известного как «Хареба», и говорит, что он известен карательными экспедициями против политических оппонентов «Грузинской мечты».

Организация также подчеркивает случаи давления и запугивания. В напряженной политической ситуации, отмечает RSF, представители «Грузинской мечты» обвиняют критикующих их журналистов в том, что им платят иностранные правительства.

RSF также сообщает о случаях вмешательства полиции в профессиональную деятельность журналистов, включая применение против них слезоточивого газа или запрет фотографировать во время освещения событий на местах. Кроме того, RSF отмечает случай нападения на директора IDFI Георгия Клидиашвили, в ходе чего оператор также подвергся физическому нападению на улице.

Помимо случаев физических нападений, RSF также акцентирует внимание на случаях запугивания главных редакторов в рамках оркестрированной кампании, в ходе которой на зданиях, где расположены их организации, расклеивались плакаты, называющие их предателями и иностранными агентами.

Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии организации Жанна Кавелье заявила: «Ситуация в Грузии вызывает исключительную тревогу. Правительство и партия «Грузинская мечта» применяют силу, насилие со стороны полиции усиливается, а журналисты становятся для них козлами отпущения. RSF призывает положить конец этому насилию, провести прозрачное и независимое расследование нарушений в отношении журналистов и отменить закон об «иностранных агентах».

