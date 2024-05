Юридический комитет поддержал преодоление вето президента на закон об «агентах»

Less than a minute

Несмотря на беспрецедентное международное и внутриполитическое давление, 27 Юридический комитет Парламента Грузии поддержал преодоление вето президента на законопроект об «иностранных агентах». Как ожидается, «Грузинская мечта» преодолеет вето президента на пленарном заседании, назначенном на 28 мая. Если вето будет преодолено, закон вступит в силу.

Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект, заявив тогда, что «этот закон по своей сути, по духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути».

