АМЮГ выражает обеспокоенность по поводу телефонных звонков с оскорбительными выражениями

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) выразила обеспокоенность частотой телефонных звонков, содержащих язык ненависти и оскорбительные выражения, адресатами которых являются участники протеста против законопроекта об «иностранных агентах», и заявила, что обработка данных может производиться в нарушение законодательства, с использованием баз данных соответствующих государственных органов.

В заявлении, опубликованном 8 мая, АМЮГ отметила, что с 7 мая активно поступают телефонные звонки как из номеров иностранных государств, так и с грузинских номеров в адрес лиц, участвующих в протестах против российского закона, и правозащитников (или членов их семей). При ответе звонящий использует язык ненависти и оскорбительную лексику по отношению к получателю звонка.

«Эти звонки, учитывая частоту, систематичность, суженный круг адресатов, разделенных определенным признаком, вызывают обоснованное предположение о том, что данные могут быть обработаны с нарушением закона, с использованием баз данных соответствующих госорганов», – говорит АМЮГ.

Организация призывает инспектора по защите персональных данных Лелу Джанашвили, а также ответственных лиц службы по данному вопросу выполнить возложенную законом обязанность, заинтересоваться данным явлением, изучить его в пределах своей компетенции, и проинформировать общественность о позиции государственного органа – Службы защиты персональных данных.

После публикации заявления АМЮГ Служба защиты персональных данных заявила, что изучит законность обработки телефонных номеров граждан.

«Служба по защите персональных данных проверит законность обработки телефонных номеров граждан неизвестными лицами в пределах своей компетенции», – говорится в заявлении ведомства.

