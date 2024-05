Полицейские жестоко избили мужчину в его машине в Тбилиси

Поздно вечером 10 мая в социальных сетях разошлось видео, вызвавшее широкий общественный протест. На видео видно, как полицейские избивают гражданина в его же машине в присутствии его жены. Инцидент произошел на улице Леонидзе в Тбилиси.

Инцидент произошел, когда мужчина ехал по одной из центральных улиц Тбилиси и оказался напротив двигавшегося навстречу полицейского автобуса по улице с односторонним движением. По словам очевидцев происшествия, когда мужчина якобы отказался уступить дорогу автобусу, из него вышли несколько полицейских и напали на него, в ходе чего безжалостно бил кулаками по голове. Жена мужчины, сидевшая на переднем сиденье автомобиля, стала очевидцем жестокого обращения со стороны полиции.

Специальная следственная служба заявила 11 мая, что по факту насилия в отношении гражданина начато расследование по признакам преступления, предусмотренного подпунктом «б» части третьей статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, которая касается превышения должностных полномочий с применением силы или оружия.

По поводу инцидента МВД Грузии 11 мая опубликовало заявление, в котором говорится, что находившийся в нетрезвом состоянии водитель «проигнорировал многочисленные просьбы правоохранителей пропустить машину и помешал им в передвижении». «Несмотря на то, что автобус пытался проехать мимо указанного транспортного средства, водитель и сопровождающие его лица не позволили автобусу это сделать, в результате чего между ними и сотрудниками правоохранительных органов возникло противостояние», – говорится в заявлении МВД, в котором ничего не говорится о жестокости полиции.

На фоне непрекращающихся акций протеста против закона об иностранных агентах участились случаи жестоких физических нападений и запугивания, а также организованной кампании террора против активистов гражданского общества, оппозиционных политиков, людей, участвующих в протестах, и, как показали недавние инциденты, любого, кто случайно сталкивается с полицией.

