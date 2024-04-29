Председатель Юридического комитета Парламента Анри Оханашвили. Источник: скриншот из видео ОВГ
Новости

Юридический комитет Парламента поддержал законопроект об «иноагентах» во втором чтении

Civil.ge Send an email 29/04/2024 - 21:54
1 1 minute read

Юридический комитет Парламента Грузии 29 апреля поддержал во втором чтении законопроект об «иностранных агентах». Председатель комитета Анри Оханашвили максимально использовал свои полномочия, чтобы ограничить выступления представителей оппозиции. По причине «нарушения» Регламента председатель комитета выдворил из зала заседания комитета в общей сложности 17 человек, в том числе депутатов от оппозиции и представителей неправительственных организаций.

В ходе заседания двадцать неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали Анри Оханашвили за «злоупотребление своими полномочиями и ограничение гарантированных Регламентом Парламента Грузии возможностей депутатов – высказывать возражения, задавать острые вопросы и получать ответы». По заявлению НПО, возможность задавать вопросы также была ограничена их представителями.

Тем временем «Грузинская мечта» провела в Тбилиси митинг в поддержку спорного законопроекта. По имеющимся данным, для участия в митинге правящая партия мобилизовала сторонников со всей страны, в основном сотрудников публичных служб. На митинге также выступил основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 29/04/2024 - 21:54
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Грузинские политики комментируют письмо американских сенаторов по законопроекту об «иноагентах»

29/04/2024 - 12:43

Новостной блог: «Да Европе, нет российскому закону» – акции протеста против законопроекта об «иноагентах»

29/04/2024 - 00:35

Фотоистория | Европейский марш против российского закона

28/04/2024 - 23:55

Зурабишвили: Выборы – это «исторический момент», до тех пор ЕС не предпримет решительных шагов

28/04/2024 - 21:30
Back to top button