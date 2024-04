Юридический комитет Парламента поддержал законопроект об «иноагентах» во втором чтении

Юридический комитет Парламента Грузии 29 апреля поддержал во втором чтении законопроект об «иностранных агентах». Председатель комитета Анри Оханашвили максимально использовал свои полномочия, чтобы ограничить выступления представителей оппозиции. По причине «нарушения» Регламента председатель комитета выдворил из зала заседания комитета в общей сложности 17 человек, в том числе депутатов от оппозиции и представителей неправительственных организаций.

В ходе заседания двадцать неправительственных организаций выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали Анри Оханашвили за «злоупотребление своими полномочиями и ограничение гарантированных Регламентом Парламента Грузии возможностей депутатов – высказывать возражения, задавать острые вопросы и получать ответы». По заявлению НПО, возможность задавать вопросы также была ограничена их представителями.

Тем временем «Грузинская мечта» провела в Тбилиси митинг в поддержку спорного законопроекта. По имеющимся данным, для участия в митинге правящая партия мобилизовала сторонников со всей страны, в основном сотрудников публичных служб. На митинге также выступил основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

