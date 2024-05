В Тбилиси были избиты еще два представителя оппозиции

В рамках организованной кампании запугивания и наказания активистов, оппозиционных политиков и представителей гражданского общества 9 мая два представителя оппозиции стали жертвами физического нападения. Около полуночи напали на Бориса (Челе) Куруа из партии «Гирчи – больше свободы». Как и в предыдущих случаях, на него напала агрессивная группа возле его дома, когда он возвращался домой с ток-шоу на телеканале «Формула». На фотографиях, сделанных после нападения, на его лице и в области головы видны травмы.

Вскоре после этого нападения ​​СМИ собщили еще об одном нападении на другого оппозиционного политика из партии «Ахали» Нодара Чачанидзе, который покинул телекомпанию «Формула» после участия в ток-шоу вместе с Куруа. По словам Чачанидзе, у подъезда дома его ждали два человека, а еще двое сидели в машине. По его словам, все произошло очень быстро, он закрыл лицо руками и кричал, пытаясь привлечь внимание прохожих, в результате чего получил меньше травм, чем другие.

Последним инцидентам предшествовало избиение представителей оппозиции и гражданского общества 8 мая и 9 мая.

