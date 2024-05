Глава креативного агентства задержан на фоне сообщений о более широких репрессиях

Полиция задержала Георгия Окмелашвили, главу креативного агентства Limoni, по обвинению в насилии против полиции на фоне более широкой обеспокоенности тем, что власти применяют репрессии в отношении лиц и агентств, критикующих власть.

Полиция подтвердила задержание после сообщений в СМИ и социальных сетях о том, что полиция провела обыск в павильоне агентства и в доме Окмелашвили. В заявлении МВД говорится, что Окмелашвили был задержан «в результате оперативных мероприятий и следственных действий» по обвинению в нападении на сотрудников полиции.

Согласно заявлению, подозреваемый «применил физическое насилие к сотрудникам МВД» во время акции протеста 13 мая у здания Парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Окмелашвили, против которого выдвинуты обвинения по статье 3531 (Нападение на полицейского, сотрудника Специальной пенитенциарной службы или другого представителя власти или государственного учреждения), грозит «до 7 лет» лишения свободы.

Согласно сообщениям в социальных сетях, как минимум еще четыре креативных и медийных агентства – AdFlex, H0lymotors, Ogilvy и Betterfly – недавно подверглись внезапным проверкам со стороны финансовых органов.

Эти сообщения появились на фоне более широкого подавления критических мнений и организаций, поскольку правящая партия «Грузинская мечта» продвигает закон об иностранных агентах, несмотря на массовое сопротивление и протесты. Все большее число критиков правительства подвергаются запугиванию, физическому насилию со стороны насильственных групп и жестокости со стороны полиции.

По мере того, как на улицах Тбилиси вспыхивают протесты, и власти пообещали ужесточить наказания агрессивных протестующих. За последние дни в ходе полицейских рейдов по аналогичным обвинениям было задержано несколько протестующих.

