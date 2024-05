Задержан еще один активист, выступающий против законопроекта об «иноагентах»

9 мая полицией был задержан Уча Абашидзе, военный эксперт, блогер и активист, выступающий против законопроекта об «иностранных агентах» по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов после обыска в его доме. Полиция не позволила никому войти в квартиру, в том числе адвокату Учи Абашидзе и членам его семьи.

Возле дома, в котором проживает Уча Абашидзе. было мобилизовано большое количество полицейских. Обыск длился два часа без адвоката. Адвокату разрешили поговорить с Абашидзе лишь на несколько минут после ареста. После нескольких часов обыска дома полицейские вынесли сумки с техническим оборудованием, предположительно, компьютерами.

Адвокат Абашидзе Георгий Махарадзе сообщил телекомпании Формула, что Абашидзе задержан по статье 236 Уголовного кодекса Грузии (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия (за исключением охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия (ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, изготовление, доставка, пересылка или продажа).

По имеющимся данным, в доме друга Абашидзе также идет обыск. У дома Учи Абашидзе вскоре собрались люди, протестующие против закона об иноагентах и происходящих в последнее время событий, после того, как по телевидению сообщили об обыске. Они скандировали имя Учи Абашидзе и призывали полицейских не подчиняться незаконным приказам.

Материал будет обновляться…

