Юридический комитет проголосовал за законопроект об иноагентах за считанные минуты, в отсутствии оппозиции

13 мая Юридический комитет Парламента Грузии на третьем и последнем слушании проголосовал за принятие закона об «иностранных агентах» на фоне протестов граждан, продолжавшихся у здания законодательного органа всю ночь до утра. Обсуждения комитета длились всего 55 в отсутствии депутатов от оппозиции, которых полиция не пропустила в Парламент.

На заседании комитета присутствовали лишь несколько депутатов «Грузинской мечты». Председатель комитета Анри Оханашвили начал процесс голосования еще до того, как депутаты смогли сесть. Весь процесс длился секунды.

Между тем, сообщается о многочисленных задержаниях мирных протестующих, а также о случаях жестокого обращения со стороны полиции.

Реакция оппозиции

Саломе Самадашвили, «Лело»: «Сегодня в нашей стране происходит исторический процесс, потому что с момента восстановления независимости Грузии у нас не было власти, которая начала бы делегитимизировать себя, находясь у власти. Власть перешла в нелегитимное поле (когда Юридический комитет проголосовал за законопроект на третьем слушании). Власть нарушила Конституцию. Если они доведут это дело до конца, то будут делегитимизированы на международном уровне, потому что режим международных санкций, которые будут наложены на всех депутатов, поддерживающих этот закон, означает, что большинство в Парламенте Грузии будут представителями России, а не Грузии».

Хатиа Деканоидзе, Еврооптимисты: «Нас, представителей оппозиции, не пустили на заседание, потому что полицейские держали нас снаружи. Заседание началось и закончилось через 1 минуту и ​​7 секунд, это было невероятно, позорно, нелегитимное заседание, куда не успели войти даже представители большинства, вошел только председатель комитета Оханашвили, и лишь несколько люди, которые действовали так, как будто они придали ему легитимность. Это нелегитимное заседание, все люди, которые сейчас находятся за пределами, должны знать, что Парламент Грузии, «Грузинская мечта», Бидзина Иванишвили, примет этот закон и сделает это, протащив его через нелегитимность, нелегитимные заседания, в нарушение Конституции Грузии».

Теона Акубардия, независимый депутат: «Иванишвили, который обещал нам удивительную демократию, такую ​​демократию, которая удивит Европу, действительно выполнил это обещание. Он представил закон, который положит конец демократии в стране, европейскому и евроатлантическому будущему. Ровно в 09:01, когда депутаты «Грузинской мечты» вошли в зал и мы (оппозиция) уже собирались войти, заседание комитета закончилось. Им понадобилось ровно полторы минуты, чтобы принять «российский закон», и это показывает страх «Грузинской мечты» и их намерение превратить Грузию в страну под российским влиянием, чего, я уверена, никто в Грузии не примет и не допустит. Сопротивление будет продолжаться не только до того, как закон будет отозван, а до тех пор, пока «Грузинская мечта», ставшая кремлевским исполнителем в стране, не уйдет из власти».

