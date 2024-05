Послы Великобритании и Германии требуют прекратить запугивание протестующих

На фоне интенсивных нападений на гражданских активистов и оппозиционных политиков Посольство Великобритании в Грузии призывает власти страны «принять немедленные меры» для предотвращения незаконного запугивания протестующих и расследования всех нарушений прав. В то же время посол Германии в Грузии заявляет, что аналогичные случаи происходили с сотрудниками немецких организаций, работающих в Грузии.

«Телефонные звонки с угрозами, незаконные аресты, избиения и постеры, порочащие членов гражданского общества как предателей, не имеют места в демократическом обществе», — подчеркивает Посольство Великобритании в заявлении от 10 мая, – «Соединенное Королевство продолжит поддерживать Грузию для поддержки ее демократии и евроатлантических устремлений».

Сегодня посол Германии в Грузии Петер Фишер заявил, что «необходимо соблюдать верховенство закона». «Демократия требует ненасилия», — написал посол в Твиттере, отметив народного защитника и министра иностранных дел Грузии. По словам посла, зафиксированы случаи запугивания сотрудников немецких организаций, действующих в Грузии. Он написал, что «насилие и запугивание, в том числе в отношении сотрудников немецких организаций в Грузии, недопустимы».

