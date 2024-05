Директор Департамента по особым поручениям МВД признал факт избиения конкретных личностей

Звиад Харазишвили, Директор Департамента по особым поручениям МВД Грузии, он же «Хареба», 28 мая признал факт избиения мирных протестующих на демонстрациях против закона об «иностранных агентах» и заявил, что у него есть специальные списки» тех, кого должен избивать спецназ.

«Я не бью молодых людей, я бью немужчин… У нас есть список, сейчас покажу скоро, уходите, не снимайте», – обратился Харазишвили к съемочной группе телекомпании «Пирвели». Он не хотел, чтобы съемочная группа снимала его сидящим в черной машине перед зданием Парламента, где протестующие собрались во время заседания законодательного органа, где правящее большинство намерено преодолеть вето президента на законопроект об «иностранных агентах». Сегодня в 17:00 запланирована более масштабная акция протеста у здания Парламента.

Харазишвили лично возглавлял жестокие разгоны мирных участников акций протеста. По данным организации «Репортеры без границ» (RSF), «Хареба» «известен своими карательными операциями против политических оппонентов «Грузинской мечты»».

This post is also available in: English (Английский)