Президент Зурабишвили наложила вето на закон об «иноагентах»

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что 18 мая она наложила вето на закон об «иностранных агентах». По ее словам, этот закон «по своей сути и духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и, таким образом, представляет собой препятствие на нашем европейском пути».

«Это вето юридически обосновано и сегодня будет внесено в Парламент», – сказала президент.

Она добавила: «этот закон нельзя улучшить и приукрасить, и это очень простое вето: этот закон нужно отменить».

Это решение было принято до истечения двухнедельного срока, отведенного президенту для использования права на вето. Она неоднократно заявляла, что «не собирается играть в игры» вокруг закона об иностранных агентах и что любые попытки приукрасить его бесполезны.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)