Активисты подверглись нападению на улицах Тбилиси

По имеющимся данным, 8 мая несколько протестующих и представителей оппозиции подверглись нападению и избиениям со стороны неизвестных групп. На одного из них, члена «Национального движения» Дмитрия Чиковани, напали и жестоко избили в подъезде его многоквартирного дома. Говоря о случившемся, он рассказал, что на него напали два человека в шапках, которых он назвал «трусливыми титушками Грузинской мечты». На кадрах с камер видеонаблюдения, которые позже были показаны в эфире телекомпании «Формула», видно, как его избивают пять человек. Позже его нашли лежащим на земле у подъезда и доставили в больницу.

В ту же ночь был избит один из активистов акции и один из организаторов байкерского марша Лаша Гвинианидзе. У него были кровоподтеки и порезы на голове и губе, и ему пришлось наложить пять швов в больнице.

Поздно вечером во дворе собственного дома был избит еще один активист, бывший дипломат и профессор Университета Грузии, а также научный сотрудник Центра Чавчавадзе Гия Джапаридзе. Гия Джапаридзе – брат Зураба Джапаридзе, лидера оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы».

За последние два дня многим протестующим активистам, представителям оппозиции, СМИ и гражданского общества, а также обычным гражданам поступали оскорбительные телефонные звонки с угрозами и оскорблениями в отношении них и членов их семей. Эти анонимные звонки вызвали протесты. В Ассоциации молодых юристов Грузии заявили, что данные могут быть обработаны с нарушением закона, с использованием баз данных соответствующих госорганов.

В МВД не отреагировали на факты избиения и заявили, что проведут брифинг утром 9 мая.

